Biden consegue primeira grande vitória legislativa com bomba económica

Depois de semanas de longas negociações, o Congresso dos Estados Unidos aprovou na quarta-feira um pacote histórico de ajuda à economia no valor de 1,9 triliões de dólares.

Joe Biden marca assim a sua primeira grande vitória legislativa avançando com aquelas que serão algumas das prioridades do seu mandato. Contudo, a viabilização do plano mostra os limites do que será capaz de alcançar e como será difícil cumprir a sua intenção de construir pontes entre os dois partidos para alcançar o consenso político.

O projeto de lei, que o Presidente deve assinar nos próximos dias, foi unanimemente rejeitado em ambas as câmaras por republicanos que defendem ser um gasto exorbitante de dinheiro público e uma via para introduzir políticas progressistas, ignorando os sinais de que a crise sanitária está a diminuir.

A aprovação no limite no senado exigiu tantas concessões ao setor centrista dos Democratas que o texto teve de ser devolvido à Câmara dos Representantes para se pronunciar novamente sobre o documento, o que acabou por acontecer esta quarta-feira por 220 votos contra 211. Nenhum republicano votou a favor e houve um democrata a votar contra. A subida do salário mínimo, de 7,25 dólares para 15 dólares por hora, que era uma das prioridades do sector progressista do partido, caiu por terra.

Com quase dois meses no cargo, e quando mais de 60 milhões de pessoas nos Estados Unidos já receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, doença que matou mais de meio milhão de americanos num ano, o Plano de Ajuda Americano pode ser agora posto em prática. O objetivo dos Democratas era ter a lei em vigor até meados de março, quando os subsídios de desemprego ao abrigo do plano de ajuda anterior expiram para milhões de cidadãos. "É uma peça legislativa extraordinária, histórica e transformadora que vai muito longe no sentido de esmagar o vírus e resolver a crise económica", afirmou na terça-feira a presidente da Câmara, Nancy Pelosi.

