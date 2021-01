Chegou o dia tão esperado por milhões de norte-americanos. Washinton recebe esta tarde a tomada de posse do novo Presidente dos Estados Unidos no dia em que Trump abandona a Casa Branca.

Mundo 2 min.

Biden. Como vai decorrer a cerimónia da tomada de posse

Chegou o dia tão esperado por milhões de norte-americanos. Washinton recebe esta tarde a tomada de posse do novo Presidente dos Estados Unidos no dia em que Trump abandona a Casa Branca.

Para milhões de norte-americanos vai ser um alívio, para outros milhões será uma traição. A tomada de posse de Joe Biden esta quarta-feira marca o princípio do mandato democrata à frente da Casa Branca até janeiro de 2025 e o fim da polémica presidência de Donald Trump.

O juramento de Joe Biden hoje em Washington está marcado para as 11 horas locais (às 17.00 no Luxemburgo). O quase Presidente dos Estados Unidos deve colocar a mão sobre a Bíblia e jurar defender e fazer cumprir a Constituição norte-americana.

"Eu, Joe Biden, juro solenemente que executar de boa fé o cargo de Presidente dos EUA e vou, com o melhor das minhas capacidades, preservar, proteger e defender a Constituição dos EUA. Que Deus me ajude", estas são as palavras que se espera ouvir do democrata na escadaria do Capitólio, que foi palco dos graves acontecimentos há duas semanas quando milhares de extremistas, apoiantes de Trump, invadiram o edifício.

Logo a seguir ao juramento de Joe Biden e Kamala Harris, será a vez de ser cantado o hino nacional dos EUA por Lady Gaga, assumida apoiante do próximo presidente norte-americano. Antes disso, a antiga cantora de ópera Andrea Hall vai fazer o som de fundo do juramento.

Seguir-se-à a leitura de um poema por parte de Amanda Gorman e depois Jennifer Lopez deve encerrar a cerimónia artística com mais um momento musical.

A primeira parte da cerimónia termina com a benção dada pelo reverendo Silvester Beaman, amigo pessoal de Joe Biden, pertencente ao episcopado metodista do estado de Delaware.

Ainda no Capitólio, o presidente e a vice-presidente empossados dirigem-se para a frente este do edifício, onde vão caminhar até à Casa Branca. Espera-se que esse momento se concretize por volta das 14 horas locais (20.00 no Luxemburgo). O percurso dura cerca de 40 minutos.

De seguida, Joe Biden e Kamala Harris dirigem-se para a cerimónia de assinatura, considerado o primeiro ato oficial da nova administração. Os participantes comemoram o ato com um brinde, uma tradição que se cumpre desde 1897.

Mais à noite, a estrela de Hollywood Tom Hanks junta-se aos músicos Jon Bon Jovi, Demi Lovato e Justin Timberlake, no momento que abre o baile virtual, já à noite. O ator será o anfitrião do evento que começa por vota das 20:30 locais (02.30 no Luxemburgo) e dura cerca de 90 minutos, sendo transmitido para todo o país.



Vão ainda participar na cerimónia nomes como Lin-Manuel Miranda, Foo Fighters, John Legend, Kerry Washington, Eva Longoria, Bruce Springsteen e Kareem Abdul-Jabbar.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.