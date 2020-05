Num vídeo, a cantora indigna-se com a morte de George Floyd à Minneapolis, e lança uma petição.Muitas celebridadas partilham a sua indignação

Beyonce reclama justiça para George Floyd

A cantora Beyonce reclama "justiça" para George Floyd, um afro-americano morto em Minneapolis depois da sua detençõ pela polícia e apela a todos que assinem uma petição que já recolheu sete milhões de assinaturas.

"Precisamos que a justiça seja feita George Floyd», diz a cantora num vídeo de 50 segundos, colocado na madrugada de sábado no Instagram, onde é seguidoa por mais de 147 milhões de pessoas

"Todos testemunhámos o seu assassinato em plena luz do dia. Estamos revoltados e enojados", disse ela ao som de notas de piano. "Não falo apenas sobre as pessoas de cor. Quer sejas branco, negro, mestiço ou seja lá o que for, tenho a certeza de que te sentes revoltado com o racismo que existe hoje na América". "Não podemos desviar o olhar", disse a celebridade de 38 anos, ela própria uma afro-americana. "George é a nossa família... porque é um americano. Já vimos demasiadas vezes estes assassinatos violentos, e nenhuma consequência", diz a cantora.



