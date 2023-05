Selfies, apertos de mão, visitas às lojas, passeios nos mercados, conversas com quem passa na rua. Mais selfies. Xavier Bettel é um verdadeiro animal político.

Opinião Mundo 8 2 min.

Visita oficial ao Vietname

Bettel 'superstar'

Madalena QUEIRÓS Selfies, apertos de mão, visitas às lojas, passeios nos mercados, conversas com quem passa na rua. Mais selfies. Xavier Bettel é um verdadeiro animal político.

Hanói, quarta-feira, 3 de maio, 19h30, 35 graus de temperatura. A entrada no restaurante foi aparatosa. Os seguranças seguidos da delegação não sabem para onde se virar, enquanto o primeiro-ministro luxemburguês Xavier Bettel cumprimenta todos os empregados e comensais.

Chega a sentar-se num banco enquanto fala com as surpreendidas jovens vietnamitas que estão numa das mesas. Acabou tudo numa grande risota e a tirar uma selfie coletiva. Bettel e a delegação deviam ficar numa mesa. Jornalistas noutra ao lado. Mudança de planos.

O chefe do Governo luxemburguês chama-nos para a sua mesa. E ali estou eu sentada ao lado do primeiro-ministro que fala comigo como se me conhecesse há mil anos e ensaia algumas palavras de português ditas na perfeição. Começa o desfile de pratos. Um deles vem em cima de uma lamparina acesa. Há que misturar os ingredientes.

Sem hesitações Bettel transforma-se num chef de cozinha, pauzinhos nas mãos e lá vamos preparar o prato que tem um nome impronunciável. Depois serve-nos um por um. Acabei por beber um sumo de melancia delicioso que me aconselhou e não me arrependo da escolha.

As conversas são como as cerejas e os assuntos sucedem-se muitas deles irrepetíveis por serem confidências ditas num jantar que mais parece um encontro de velhos amigos. Bettel tem essa capacidade de nos por à vontade. Acabei por chegar ao hotel com uma colega do Quotidien no carro oficial do primeiro – ministro, sentada em frente ao ministro das Classes Médias, Lex Delles.



8 Visita de Xavier Bettel ao Vietname

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Xavier Bettel fala com um vendedor no mercado de Bên Thành em Hô Chi Min, antiga cidade de Saigão. Foto: SIP/Jean-Christophe Verhaegen Xavier Bettel visita mercado de Bên Thàn em Hô Chi Min. Foto: SIP/Jean-Christophe Verhaegen Xavier Bettel visita mercado de Bên Thàn em Hô Chi Min. Foto: DR Xavier Bettel visita mercado de Bên Thàn em Hô Chi Min. Foto: SIP/Jean-Christophe Verhaegen Xavier Bettel num passeio de barco na rio de Saigão para conhecer os efeitos das alterações climáticas naquele ecosistema. Foto: SIP/Jean-Christophe Verhaegen Xavier Bettel num passeio de barco na rio de Saigão para conhecer os efeitos das alterações climáticas naquele ecosistema. Foto: SIP/Jean-Christophe Verhaegen Xavier Bettel no Museu dos Vestígios de Guerra. Foto: SIP/Jean-Christophe Verhaegen Xavier Bettel no discurso de abertuta do Fórom Económico Vietname Luxemburgo. Foto: SIP/Jean-Christophe Verhaegen

Antes numa visita ao velho bairro de Hanói, Bettel entra em várias lojas e galerias. Acaba por comprar uma estátua, uma camisa e um casaco. Não sem antes nos ter perguntado a opinião sobre as escolhas. Num supermercado acabamos todos a comprar cajus a um preço impressionantemente baixo se o compararmos com o custo no Luxemburgo.

Muitas mais histórias haveria para contar, mas essas vão ficar no segredo dos deuses. E foi assim durante os três dias da visita de trabalho oficial ao Vietname. Selfies, apertos de mão, visitas às lojas, passeios nos mercados, conversas com quem passa na rua. Mais selfies. Xavier Bettel é um verdadeiro animal político.

Como Marcelo Rebelo de Sousa, ele espalha charme por onde passa. Com informalidade, tira o casaco e a gravata e fala com toda a gente que passava nas ruas. Nos aviões troca de lugar com os jornalistas, dando-lhes oportunidade de viajar em executiva. Gosta de comprar souvenirs pelos museus por onde passa.

Já nas cerimónias e visitas oficiais como um novo personagem ganha uma seriedade e sobriedade inesperados quando comparados com a informalidade que veste nos momentos de lazer. Por todas as razões apontadas, esta foi uma visita oficial que me impressionou. Guardá-la-ei na minha memória como testemunho de um político que sabe representar o seu país com a convicção de quem está seguro de si próprio.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.