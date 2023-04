O primeiro-ministro luxemburguês reforçou esta quinta-feira o apoio militar à Ucrânia.

Bettel. "Se formos necessários, podem contar connosco"

Xavier Bettel voltou a assegurar esta quinta-feira o empenho do Luxemburgo nos esforços de defesa da Ucrânia, independentemente da dimensão do país e do seu exército em relação aos restantes membros da NATO.

"O Luxemburgo tem o exército mais pequeno da NATO, mas se formos necessários, podem contar connosco", declarou esta quinta-feira, em conferência de imprensa conjunta com o Secretário-Geral da Aliança Atlântica.

Por outro lado, Jens Stoltenberg e Xavier Bettel congratularam-se com o telefonema de quarta-feira entre o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o Presidente da China, Xi Jinping.

NATO enviou 230 tanques e 1.550 veículos blindados

Contudo, realçou o líder da NATO, "cabe à Ucrânia decidir quais são os termos das conversações [da paz] e que formatos devem ter essas negociações".

Para Stoltenberg, a melhor forma de se chegar a uma "solução pacífica" que permita à Ucrânia "estabelecer-se como uma nação soberana e independente" é, por agora, prestar-lhe apoio militar.

"Estaremos ao lado da Ucrânia durante o tempo que for necessário e fornecer-lhe-emos aquilo de que necessita", garantiu o responsável norueguês.

Até agora, os aliados da NATO e seus parceiros enviaram para a Ucrânia 230 tanques de guerra, 1.550 veículos blindados, sistemas de defesa anti-aérea de fabrico soviético, artilharia e aviões de combate MIG-29.

(Com AFP)

