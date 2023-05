Bettel visitou uma fábrica de automóveis com mais de 1200 robôs. Neste primeiro dia de visita ao Vietname cruzou-se ainda com turistas portugueses com quem trocou umas palavras em português.

Visita ao Vietname

Bettel no país dos robôs

Madalena QUEIRÓS Bettel visitou uma fábrica de automóveis com mais de 1200 robôs. Neste primeiro dia de visita ao Vietname cruzou-se ainda com turistas portugueses com quem trocou umas palavras em português.

O cenário parece saído de um filme de ficção científica. Os robôs fazem 90% do trabalho da linha de montagem da fábrica de VinFast situada em Hai Pong no Vietname. O projeto só produz veículos elétricos, desde 2017, e foi hoje visitado pelo primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, no seu primeiro dia de viagem oficial à República Socialista do Vietname. A fábrica estende-se por 100 mil metros quadrados e têm cerca de 1200 robôs.

Com uma capacidade de produção de 250 mil automóveis por ano, a VinFast já tem 13 postos de venda na Europa em três países: França, Alemanha e Países Baixos. E em breve vai abrir uma nova fábrica nos Estados Unidos. Os veículos elétricos produzidos custam em média 50 mil euros e têm uma autonomia de cerca de 470 Km.

Baía da Halong Foto: SIP/Jean-Christophe Verhaegen Kissing Rocks em Trong Mai Islet. Foto: SIP/Jean-Christophe Verhaegen Xavier Bettel conversa com turistas portugueses em Hanói. Foto: SIP/Jean-Christophe Verhaegen

Antes da visita a esta unidade industrial, o chefe do Governo, acompanhado pelo ministro das Classes Médias e Turismo, Lex Delles, visitou a baía de Halong eleita como património mundial da Unesco. Ao final da tarde num passeio pelas ruas de Hanói cruzou-se com um grupo de turistas portugueses com quem trocou uma palavras em português. As ruas de Hanói são um mar de motorizadas onde o som das buzinas é uma presença constante, assim como as bandeiras vermelhas do país e com uma foice e martelo.

O segundo dia da visita inicia-se com a deposição de uma coroa de flores no monumento ao soldado desconhecido e uma visita ao mausoléu do presidente Hô Chi Minh, fundador do partido comunista e símbolo da libertação do país.

Nessa tarde é assinado um memorando de entendimento entre os dois países, seguida de uma banquete oficial na sede do governo vietnamita.

Já na sexta-feira, 5 de maio, Xavier Bettel inicia a jornada tocando o sino que marca a abertura da Bolsa da cidade de Hô Chi Min, antiga Saigão.

Segue-se um Fórum económico Vietname- Luxemburgo que conta com participação de 25 empresas luxemburguesas e cerca de 200 empresários. Depois, o primeiro-ministro irá passear de barco no rio de Saigão. A visita termina com um jantar oficial oferecida pelas autoridades da cidade de Hô Chi Min, a maior metrópole do país.

