O Luxemburgo vai ajudar financeiramente a Ucrânia, garantiu o primeiro-ministro luxemburguês ao h0mólogo ucraniano esta terça-feira.

Mundo 2 min.

Guerra na Ucrânia

Bettel e Zelensky ao telefone. 250 milhões de euros e apoio aos refugiados

Ana Patrícia CARDOSO O Luxemburgo vai ajudar financeiramente a Ucrânia, garantiu o primeiro-ministro luxemburguês ao h0mólogo ucraniano esta terça-feira.

A invasão militar da Rússia na Ucrânia tem mobilizado vários países, seja na condenação da ação de Vladimir Putin, com sanções ao Kremlin, mas também no apoio para combater a uma crise humanitária que escala a cada dia. E o Luxemburgo não é exceção.

Numa recente chamada telefónica o primeiro-ministro luxemburguês falou com o Presidente ucraniano e prometeu uma ajuda de 259 milhões de euros e mais apoio aos refugiados que fogem da guerra.

A informação surgiu no Twitter de ambos os governantes esta terça-feira. Bettel deu conta da conversa entre ambos e reiterou o "apoio e solidariedade com a Ucrânia e o seu povo. Assegurei ao Presidente que refugiados são bem-vindos", escreveu. De acordo com Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), o número de refugiados ultrapassa já os dois milhões.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Também no Twitter, o presidente ucraniano deixou uma mensagem de agradecimento após a conversa entre ambos, pela "liderança na política de sanções e apoio aos refugiados ucranianos". Na conversa telefónica também foram discutidos os "próximos passos necessários para a adesão da Ucrânia na UE", revelou ainda.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de instagram. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Zelensky tem usado as redes sociais de forma muito ativa, não só para dar contínuas provas de vida e de permanência na capital Kiev, mas para ir divulgando os passos que o Governo tem tomado para travar a investida russa.

"É o nosso herói". Zelensky: judeu, resistente, humorista, o presidente da Ucrânia Zelensky poderia ser uma anedota. Afinal, apareceu pela primeira vez na televisão do país como presidente da Ucrânia. Era um papel que interpretava numa série cómica. Sim, o atual presidente da Ucrânia era humorista. Mas, na quarta-feira, avisou: “Quando nos atacarem, verão as nossas caras, e não as nossas costas".

Luxemburgo é seguro

Esta semana, Bettel usou as redes sociais para tranquilizar a população residente no Luxemburgo que está preocupada com a situação que se vive atualmente na Ucrânia. Nomeadamente o medo de um desastre nuclear que despoletou uma corrida às farmácias para comprar iodeto de potássio, usado por exemplo em casos de exposição radioativa.

"O Luxemburgo é seguro", garantiu o primeiro-ministro no Twitter na segunda-feira.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.