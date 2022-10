Mais de 240 pessoas terão sido mortas durante os protestos que arrancaram em meados de setembro.

Protestos

Bettel contra violência no Irão. "As pessoas estão a ser mortas pela polícia"

À margem da cimeira da União Europeia que decorre em Bruxelas, o primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, condenou as forças de segurança iranianas pela ação violenta contra os manifestantes que protestam há mais de um mês pelas ruas do país. "Não é um acidente. As pessoas estão a ser mortas por uma força policial moral", disse Bettel esta sexta-feira.



Para Bettel, uma polícia de moralidade que controla mulheres "é vergonhoso" e o que se está a passar não pode ser esquecido pelo mundo. "As forças de segurança iranianas estão a utilizar violência letal contra cidadãos que se manifestam contra o seu sistema repressivo islâmico", reforçou.

Os protestos foram desencadeados após a morte de Mahsa Amini, 22 anos em meados de setembro. Tinha sido detida pela polícia de moralidade por alegadamente não ter cumprido os requisitos obrigatórios de uso da hijab. Segundo a UE, relatórios e testemunhas fiáveis indicam que ela brutalmente espancada e abusada.

Desde a morte da jovem, milhares de pessoas saíram à rua em todo o país contra as políticas repressivas do Governo e o sistema de governação islâmico. Segundo estimativas de ativistas de direitos humanos, mais de 240 pessoas foram mortas até agora nestes protestos.

Com agências.



