Berlusconi internado nos cuidados intensivos

AFP O antigo ex-primeiro-ministro italiano, de 86 anos, está com problemas cardíacos.

O antigo chefe de governo italiano Silvio Berlusconi foi admitido nos cuidados intensivos em Milão esta quarta-feira com problemas cardíacos.

Berlusconi, de 86 anos, está numa unidade de cirurgia cardíaca no hospital San Raffaele de Milão, disse à AFP uma fonte da sua comitiva. O San Raffaele, nos arredores da capital da Lombardia, é uma das mais prestigiadas unidades de saúde do país.

"Ele está nos cuidados intensivos devido a uma infeção que ainda não foi resolvida. Mas está a falar", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros Antonio Tajani.

Segundo os meios de comunicação social, a condição do líder político, que estava com "dificuldades respiratórias" à chegada, é "atualmente estável".

Berlusconi, cujo partido de direita Forza Italia faz parte da coligação que apoia o governo de Giorgia Meloni, tem ido várias vezes ao hospital recentemente, a última vez na semana passada, oficialmente para fazer exames de rotina.

Após a sua alta do hospital, publicou uma mensagem nas redes sociais na sexta-feira: "Já comecei a trabalhar novamente (...), pronto e determinado a comprometer-me, como sempre fiz, com o país que amo". No domingo, também publicou uma fotografia sua em frente de uma cama de tulipas na sua suntuosa villa em Arcore.

Em janeiro de 2022, foi internado no hospital de San Raffaelle para tratar uma infeção urinária. Em abril de 2021, o multimilionário também tinha sido hospitalizado durante mais de três semanas devido aos "efeitos secundários do Covid-19", que contraiu em setembro de 2020.

Silvio Berlusconi também tinha sido submetido a uma grande cirurgia de coração aberto em 2016, seguida de uma outra para tratar uma obstrução intestinal na primavera de 2019. Em 1997, tinha sido submetido a uma cirurgia para um tumor maligno na próstata.

Berlusconi entrou na política em 1994

"Força Silvio, Itália espera-o", reagiu no Twitter o seu aliado político Matteo Salvini, líder da Liga, acompanhando a sua mensagem com uma fotografia sua ao lado de Berlusconi.

Apesar da sua idade avançada e problemas de saúde, o ex-primeiro-ministro continua a ser uma figura central na política italiana, mesmo que o seu partido esteja agora abaixo dos 10% das intenções de voto nas urnas.

Conseguiu ser eleito senador nas últimas eleições legislativas de setembro, mas a sua presença na Câmara Alta do Parlamento é quase nula.

As declarações pró-russas do magnata dos media, um amigo de Vladimir Putin, constrangem regularmente Giorgia Meloni, que foi sua ministra da juventude de 2008 a 2011.

Berlusconi entrou para a política em 1994, foi primeiro-ministro durante nove anos e dominou a política do seu país durante duas décadas, apesar dos escândalos sexuais e dos processos judiciais que mancharam a sua imagem.

Para milhões de italianos, ele representa uma era de ouro da economia transalpina. A sociedade holding da sua família, Fininvest, inclui canais de televisão (MediaForEurope), jornais e a editora Mondadori.

Adepto de futebol, foi também presidente do AC Milan durante 31 anos antes de vender o clube em 2017 a investidores chineses.

Em agosto de 2013, foi pela primeira vez condenado de forma definitiva: a pena de quatro anos de prisão por fraude fiscal, três dos quais anulados por amnistia, foi confirmada pelo Tribunal de Cassação e foi cumprida no ano seguinte com serviço comunitário, perdendo a condecoração 'Il Cavaliere' no processo.

Pai de cinco filhos de dois casamentos e avô de vários netos, encontrou uma nova companheira em 2020: Marta Fascina, uma antiga modelo de 53 anos e deputada da Forza Italia.

