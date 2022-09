A chefe da diplomacia alemã comprometeu-se a apoiar os países onde os "efeitos dramáticos" da guerra na Ucrânia têm maior expressão.

Guerra na Ucrânia

Berlim promete apoiar países afetados pela crise climática e alimentar

AFP A chefe da diplomacia alemã comprometeu-se a apoiar os países onde os "efeitos dramáticos" da guerra na Ucrânia têm maior expressão.

A ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, comprometeu-se esta terça-feira a apoiar os países onde os efeitos das alterações climáticas e a crise alimentar estão a ser ampliados pelas consequências da guerra na Ucrânia.

"A brutalidade da guerra de agressão russa e a sua ameaça à ordem da paz na Europa não nos impedem de ver que os seus efeitos dramáticos são claramente visíveis em muitas partes do mundo", disse a chefe da diplomacia alemã na sua viagem a Nova Iorque para participar na Assembleia Geral da ONU.

Aumento de 18%. Pão "mais caro do que nunca" na UE Segundo o Eurostat, a Hungria foi o Estado-membro onde o preço do pão mais aumentou, em agosto, enquanto o Luxemburgo ficou abaixo da média da UE com a terceira menor subida.

"Não somos apenas responsáveis pela Europa, mas por todo o mundo", insistiu Baerbock.

Durante quase uma semana, cerca de 150 chefes de Estado e de Governo de todo o mundo vão tomar a palavra na reunião diplomática anual, que volta a acontecer presencialmente após dois anos perturbados pela covid-19.

ONU debate processamento de crimes de guerra

A ministra alemã disse que quer aproveitar a oportunidade para "se concentrar nas preocupações dos parceiros em África, Ásia, América Latina e no mundo árabe".

Em Nova Iorque, o foco será também sobre a forma "como os crimes horríveis cometidos em nome da Rússia na Ucrânia podem ser tratados e processados", prosseguiu.

A situação das centrais nucleares ucranianas "que a Rússia está a usar como moeda de troca nesta guerra" pelo preço do risco de uma "catástrofe para milhões de pessoas todos os dias" será também discutida.

Portugueses já sentem o pau nas costas Muito pior será a prestação das casas que pode agravar-se em mais de metade do seu custo atual.

"Apoiamos firmemente a Ucrânia e continuaremos a apoiá-la - com tudo o que for preciso - para pôr fim à guerra e ao sofrimento incomensurável do povo ucraniano", realçou.

O chanceler alemão Olaf Scholz está entre os oradores esperados esta terça-feira, assim como o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan e o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.