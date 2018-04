"Não às taxas comerciais ou a Europa irá defender-se", defenderam Merkel, Macron e May, segundo nota divulgada pelo Executivo alemão. E os três líderes defendem o acordo nuclear com o Irão.

Berlim, Paris e Londres enviam mensagem a Trump

Angela Merkel, Emmanuel Macron e Theresa May, líderes de Alemanha, França e Reino Unido, estabeleceram conversa telefónica da qual resultaram mensagens dirigidas ao presidente norte-americano, Donald Trump.

Segunda nota divulgada por uma porta-voz do Executivo de Merkel, dois temas foram essenciais: por um lado, a ideia de rejeitar as taxas comerciais que Trump irá impor a importações a partir do início de maio; por outro, a necessidade de defesa do acordo nuclear com o Irão.

"O diálogo reafirma a determinação dos países da União Europeia na defesa dos seus interesses e que, caso seja estabelecida alguma medida contra a Europa, esta irá defenderse no quadro das regras multilaterais do comércio", lê-se na nota da porta-voz.

Recorde-se que, no passado mês de março, os EUA passaram a aplicar taxas de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio, indicando Trump na altura que a medida tinha em vista sobretudo as importações da China e adiando para 1 de maio eventuais medidas em relação à União Europeia.

Merkel, Maccron e May também se referiram ao acordo nuclear com o Irão como "a melhor maneira de evitar o desenvolvimento do seu programa nuclear", mas, neste caso, embora defendam a manutenção do acordo, admitem alargá-lo aos mísseis iranianos e, deste modo, modificar o texto. Até ao dia 12 de maio, Trump deverá decidir se retira os Estados Unidos desse acordo.

