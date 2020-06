As autoridades de Berlim colocaram 369 agregados familiares em quarentena depois de dezenas de testes terem dado positivo num bairro de Neukölln.

Berlim. 369 famílias em quarentena em surto nos arredores da capital alemã

O surto nesta cidade envolve seis prédios com 57 moradores que apresentaram resultados positivos.



"O que é especial aqui é que foi incrivelmente rápido", afirmou o presidente da autarquia, Martin Hikel, à Euronews. "Percebemos muito rapidamente que estavam em causa blocos de apartamentos inteiros e que tínhamos de os colocar em quarentena.

"O que também é novo e especial é que as condições de alojamento são extremamente apertadas e que não é fácil com oito pessoas num apartamento de dois quartos ficar fora do caminho uma da outra ou ficar trancadas durante duas semanas".

"Estes são agora os desafios muito especiais e difíceis que temos de enfrentar". E isso torna o trabalho aqui muito difícil e é um enorme desafio desativar e pacificar a situação no local".

Até terça-feira, Berlim registou 7.401 casos de COVID-19 e 209 mortes, de acordo com dados oficiais. O aumento das infeções na cidade surge apenas dois dias depois de outro grupo, responsável por 112 infeções e uma morte, ter sido registado na cidade de Bremerhaven, no norte da Alemanha, de acordo com o Deutsche Welle.

Na terça-feira, a Alemanha lançou a sua aplicação de localização de coronavírus, num esforço para detetar potenciais infeções. Os peritos afirmam que encontrar rapidamente novos casos é fundamental para travar novos surtos, especialmente numa altura em que os países europeus estão a levantar restrições e a abrir fronteiras.

Na segunda-feira, a Alemanha abriu as suas fronteiras aos viajantes da UE, Reino Unido, Suíça, Noruega, Islândia, Liechtenstein e Reino Unido.

