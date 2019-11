É preciso dar um "sinal inequívoco" de que a casa nunca se tornará num lugar para celebrar o Nacional Socialismo alemão.

Berço de Hitler vai ser uma esquadra para impedir invocação do nazismo

A casa onde Hitler nasceu e passou os primeiras semanas de vida vai ser transformada numa esquadra da polícia.

A decisão do governo da Áustria foi comunicada pelo ministro do Interior, Wolfgang Perschorn, que explica que é preciso dar um "sinal inequívoco" de que o edifício nunca se tornará num local de peregrinação e celebração do nazismo.

"Ao ser usada pela polícia está a dizer-se que este edifício nunca mais evocará a memória do Nacional Socialismo", sublinhou o governante.



O apartamento da casa do século XVII em Braunau am Inn foi a primeira morada do cérebro do Holocausto. Nasceu e viveu ali nas primeiras semanas de vida até a família ter decidido mudar-se para outra casa nas proximidades.

Em frente ao edifício, que agora vai abrigar as autoridades, foi instalada uma placa há várias décadas com a inscrição "Pela paz, liberdade e democracia. Facismo nunca mais", para recordar os mais de seis milhões de mortos do regime não só em campos de concentração nazis como em perseguições políticas.

Nos últimos anos, o debate sobre o futuro do edifício foi aceso. Já foi um centro de dia para pessoas com deficiência que, na Constituição nazi de Weimar eram punidas com pena de morte. A BBC conta que só deixou de o ser porque a proprietária não permitiu que fossem feitas alterações no interior para permitir a circulação de cadeiras de rodas.

Desde então, o governo austríaco fez questão de interferir no arrendamento da casa para evitar qualquer alusão a Adolf Hitler. Acabou por comprar o edifício contra a vontade da proprietária em 2016 por 800 mil euros.

Não faltaram propostas sobre o destino a dar à casa amarela, entre elas a destruição, a instalação de um centro para refugiados ou um centro para organizações não governamentais.

No próximo ano vai ser um posto da polícia, no país que pune com multas elevadas e pena de prisão a invocações ao nazismo e a negação do Holocausto.