O Papa emérito Bento XVI diz que "lamenta este erro e pede para ser perdoado".

Abusos sexuais na Igreja

Bento XVI corrige relatório e revela que participou em reunião sobre padre pedófilo em 1980

AFP O Papa emérito Bento XVI reconheceu esta segunda-feira que participou numa reunião importante em 1980 sobre um padre alemão suspeito de agressão sexual a menores, ao contrário do que disse aos autores de um relatório que o acusaram de inércia em pelo menos quatro casos.

Numa carta publicada pelo seu secretário particular e citada pela agência católica alemã KNA, Bento XVI "quer agora esclarecer que, ao contrário do que aparece na (sua) audiência, participou na reunião de 15 de janeiro de 1980".



Papa emérito Bento XVI acusado de inércia face a casos de abuso sexual O documento, encomendado pelo arcebispado de Munique a uma equipa de advogados e apresentado esta quinta-feira, regista que Joseph Ratzinger não agiu quando devia para impedir os casos de abusos sexuais.

As suas declarações aos autores do relatório publicado a 20 de janeiro por Westpfahl Spilker Wastl foram "objetivamente incorrectas" sobre este ponto, mas Bento XVI refutou qualquer "má fé". O erro, disse ele, "foi o resultado de uma omissão na edição das suas declarações".

Segundo o relatório, que enumera mais de 400 vítimas de abusos na arquidiocese de Munique e Freising, o Cardeal Joseph Ratzinger, antes de se tornar Papa, tinha conhecimento do passado de crimes de pedofilia de um padre, Peter Hullermann, apesar de o ter sempre negado.

Em 1980, este clérigo, suspeito de abuso grave de menores, foi transferido da Renânia do Norte-Vestefália para a Baviera. De acordo com o protocolo da reunião de admissão de Hullermann, citado pelo relatório, o seu passado foi discutido e o Bispo Ratzinger esteve presente.

Embora reconheça agora a sua presença, Bento XVI afirma que "não foi tomada qualquer decisão sobre a atribuição de uma missão pastoral ao sacerdote em questão". "Apenas foi aceite o pedido de lhe proporcionar alojamento durante a sua terapia em Munique", esclareceu.

"Vergonha e remorso". Vaticano reage a relatório que acusa Bento XVI de inércia O Papa emérito Bento XVI foi acusado de inércia em pelo menos quatro casos conhecidos de abusos sexuais no arcebispado alemão de Munique.

O Papa emérito, de 94 anos, que vive em reclusão num mosteiro do Vaticano desde que renunciou em 2013, ainda não respondeu diretamente ao conteúdo do relatório, não tendo tido tempo de o ler na íntegra, segundo o seu secretário particular. Mas Bento XVI rejeita qualquer responsabilidade.

A Santa Sé disse que estudaria o relatório ao pormenor, reiterando o seu "sentimento de vergonha e remorso" pela violência cometida.

