Os Países Baixos destacam-se, com um crescimento da emigração lusa em 2021, traduzido em 3.406 entradas de portugueses no país nesse ano.

Benelux atrai cada vez mais emigrantes portugueses qualificados

Os países do Benelux - Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo - e os países nórdicos - Suécia, Dinamarca e Noruega - são cada vez mais destinos da emigração portuguesa qualificada. As conclusões são do Relatório da Emigração 2021, divulgado esta quarta-feira, em Lisboa.

Rui Pena, investigador do Observatório da Emigração, responsável pela apresentação do documento, salientou o caso dos Países Baixos, que regista um crescimento da emigração portuguesa, com 3.406 entradas de portugueses em 2021, representando o sétimo destino mais procurado.

“A Holanda [atualmente designada de Países Baixos] tem um mercado de trabalho relativamente dinâmico e isso tem permitido que essa emigração portuguesa mais qualificada se concretize. Também tem a vantagem de ser um país em que uma boa parte do trabalho qualificado se pode fazer em inglês”, explicou o sociólogo.



Ainda assim, o Luxemburgo mantém-se à frente, sendo o sexto país do mundo para onde mais portugueses emigram - 3.885 portugueses procuraram o Grão-Ducado para viver, em 2021, segundo os dados oficiais luxemburgueses.

No âmbito do relatório hoje apresentado, em Lisboa, Rui Pena destacou também que os países nórdicos (Suécia, Dinamarca e Noruega) têm “uma atração cada vez maior sobre a emigração portuguesa”.

O investigador referiu que a emigração para a Dinamarca nem sequer diminuiu durante a pandemia de covid-19, quando se registou uma quebra acentuada da emigração portuguesa e no fenómeno geral de emigração a nível mundial.

"Um fenómeno relativamente novo"

Na apresentação do relatório, o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, referiu-se a esta opção por países que não são destinos tradicionais da emigração portuguesa como “um fenómeno relativamente novo”, ao mesmo tempo que “há um ‘stock’ de emigração antigo que se mantém mais ou menos estável em torno dos dois milhões de emigrantes”.

Questionado sobre o tipo de portugueses que optam pela emigração, o ministro indicou que são “de todo o tipo”.

“Há portugueses mais qualificados, doutorados, que tendem a ir mais para os Estados Unidos e outros, com menos qualificações, e que vão para todo o lado”, disse Gomes Cravinho, acrescentando: “A emigração é um fenómeno secular da realidade portuguesa”.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, também presente na apresentação do relatório sublinhou as mutações da emigração portuguesa, que é muito mais diversificada do que há umas décadas.

“Felizmente que está a acontecer. Os emigrantes que saem hoje [de Portugal] não são iguais aos que saíram nos anos 60 ou 70”, disse.

Segundo o relatório, cerca de 60.000 portugueses emigraram em 2021, mais 15.000 que no ano anterior, numa “recuperação assinalável” de saídas, após a quebra brutal em 2020.

Em 2021, o Reino Unido liderou os destinos dos emigrantes portugueses (12.000 entradas), seguindo-se Espanha (8.000), Suíça (8.000), França (6.000) e Alemanha (6.000).

O documento indica que a Suíça era, em 2020, o país onde mais emigrantes portugueses tinham adquirido a nacionalidade. Dados mais recentes do Observatório da Emigração dão, no entanto, conta de um aumento no número de aquisições de nacionalidade britânica em 2021, fazendo do Reino Unido o país com o maior número de pedidos de nacionalidade atribuído. No Grão-Ducado, foram 1.141 os portugueses que se tornaram luxemburgueses, de acordo com os dados do relatório.

(Com Lusa)





