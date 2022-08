A baleia beluga passou oito dias nas águas mornas do Sena.

Beluga presa no rio Sena morre durante transporte para o mar

A baleia beluga, que desde sexta-feira se encontrava perdida no rio Sena, a 70 quilómetros de Paris, morreu esta quarta-feira durante o transporte que iria levá-la para a cidade de Ouistreham, de volta ao oceano. "Teve de ser sacrificada durante a transferência", anunciou a prefeitura de Calvados.

A baleia beluga, de quatro metros de comprimento e cerca de 800 quilos, cujo estado de saúde foi considerado "alarmante", estava presa junto à comporta de Saint-Pierre-la-Garenne, a noroeste de Paris.

A operação contou com a participação de 24 mergulhadores da polícia militar francesa (Gendarmerie) e bombeiros. Depois do resgate, o cetáceo ia ser transportado num camião refrigerado para Ouistreham, junto ao Canal da Mancha, avançou a AFP.

Na terça-feira, a secretária-geral da autarquia de Eure, Isabelle Dorliat-Pouzet, alertou que o transporte ia gerar stress, "que é um fator de morte" para o animal.

Avistado a 2 de agosto, o cetáceo, que costuma viver em águas frias, esteve até esta quarta nas águas mornas e estagnadas de uma comporta por onde entrou sozinho, a 70 quilómetros a noroeste de Paris, o que comprometeu seriamente a sua sobrevivência.

Em maio, uma orca já tinha ficado em apuros no Sena, com as operações de salvamento a falharem e o animal a morrer à fome.

De acordo com o observatório francês Pelagis, especialista em mamíferos marinhos, esta é a segunda beluga conhecida em França, depois de um pescador do estuário do Loire, o grande rio do centro do país, ter recolhido uma nas suas redes em 1948.

(Com agências.)

