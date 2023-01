A partir de domingo, os chineses podem sair do país, apesar de o número de infetados com covid-19 estar a explodir.

Ameaça de nova variante

Bélgica vai testar o conteúdo de sanitas de aviões vindos da China

Telma MIGUEL A partir de domingo, os chineses podem sair do país, apesar de o número de infetados com covid-19 estar a explodir. A UE está muito assustada e vai ser convocada para esta quarta-feira uma reunião de emergência.

As fezes são um meio mais eficaz até do que os testes PCR de detetar a presença do coronavírus. É com este pressuposto que o ministro federal da Saúde belga, Frank Vandenbroucke, anunciou esta segunda-feira que quando o país começar a receber aviões da China – a partir de domingo dia 8, data em que Pequim decidiu acabar com a proibição de viajar dos chineses – os despejos sanitários dos aviões serão recolhidos para detetar a presença de coronavírus.

Luxemburgo não testa viajantes oriundos da China Alguns países já começaram a impor restrições.

O principal objetivo é detetar precocemente a presença de novas variantes de coronavírus que poderão estar a surgir na China, devido à velocidade de contaminações. Após a contestação pública, Xi Jinping decretou o fim da política covid zero e dos confinamentos draconianos. Depois de dois anos e com uma taxa de vacinação muito baixa, a China é de novo uma grande incubadora de potenciais variantes e a mortalidade entre a população está a disparar.



“O que está agora a acontecer na China é dramático”, disse numa conferência de imprensa o ministro belga: “Muitas pessoas estão a ficar gravemente doentes e a morrer, e isso deve preocupar-nos”. Mas, ao mesmo tempo, Vandenbroucke minimizou os riscos para a Europa :“Consultámos peritos e eles são unânimes em considerar que o que está a acontecer na China não nos põe imediatamente em grande risco graças ao facto de termos sido vacinados em massa”.

“Todos os países europeus deveriam fazer isto"

Os dejetos dos dois voos semanais provenientes da China que chegam ao aeroporto de Zaventem, em Bruxelas, serão analisados para detetar a presença de covid-19, o que segundo o ministro, permitirá “estudar o genoma do vírus para detetar variantes”. E defendeu: “Todos os países europeus deveriam fazer isto, tal como vários outros países, como os EUA, a Austrália e a Malásia já estão a considerar esta medida”. Os cientistas já chegaram à conclusão que o coronavírus é detetável nas fezes de doentes que ainda nem apresentam quaisquer sintomas de doença.

Além disso, na Bélgica, as pessoas que tenham vindo da China há menos de sete dias e desenvolvam sintomas terão de fazer um teste PCR, que será enviado para um laboratório para traçar possíveis novas variantes. O principal objetivo da estratégia já pensada na Bélgica não é necessariamente deter a covid, mas preparar-se para lidar com variantes desconhecidas.

UE reúne gabinete de crise

O recomeço das viagens dos chineses para o estrangeiro está a causar preocupação e a presidência sueca da União Europeia (que tomou posse a 1 de janeiro) decidiu convocar uma reunião para esta quarta-feira, dia 4, do gabinete de crise IPCR (Integrated Political Crisis Response) para discutir e coordenar medidas entre os países da UE sobre eventuais restrições ou requisitos para a entrada nas fronteiras europeias de passageiros vindos da China.

“A Presidência está a coordenar uma abordagem comum. É importante termos rapidamente as medidas necessárias em vigor”, disse o ministro sueco para a Saúde Pública, Jakob Forssmed, num comunicado no site da presidência sueca da UE.

Há um receio, que foi expresso pelo virologista belga de maior destaque, Marc van Ranst, de que a situação na China possa ser pior do que o que os números oficiais revelam. “Não devemos confiar nos relatórios que recebemos desse país”, disse o especialista, adiantando que “o número de óbitos que reportam não é correto, por isso também não confiaria nas informações sobre as variantes que eles fornecem”.

Entretanto, Segundo o Financial Times, a União Europeia ofereceu-se para enviar vacinas para a China na tentativa de aumentar a taxa de imunidade da população.

