As perturbações nos comboios belgas deverão fazer-se sentir a partir das 22h de terça-feira, segundo comunicado da empresa ferroviária do país.

Bélgica. Um quarto dos comboios previsto para quarta-feira

Os serviços da Sociedade Nacional dos Caminhos de Ferro Belgas (SCNB) serão severamente reduzidos entre as 22h de terça-feira e quarta-feira, devendo retomar a normalidade na quinta-feira. O anúncio foi feito pela transportadora belga em comunicado enviado às redações esta segunda-feira

Em causa está a greve anunciada pela frente comum sindical que envolve os trabalhadores da SCNB, mas também os da Infrabel, empresa responsável pelas cabines de sinalização da ferrovia.

A ausência destes últimos impede o funcionamento seguro dos comboios. Em algumas províncias, como Namur e na província belga do Luxemburgo, não haverá pessoal para assegurar esta função, por isso o tráfego ferroviário será completamente parado.

Passageiros aconselhados a optar pelo teletrabalho

Noutras partes do país, em que as cabines estejam a funcionar, haverá comboios a circular, mas o serviço será garantido, no total, por um quarto dos comboios em relação à capacidade habitual da SCNB.

Além disso, só dois dos cinco comboios IC (intercidades), que ligam as principais cidades do país vão circular. Por outro lado, os comboios P, que asseguram as horas de ponta da manhã e da noite, dificilmente funcionarão. Algumas estações do país terão um serviço reduzido ou inexistente.



A SNCB concebeu um serviço alternativo "nas províncias onde tal era possível", que irá disponibilizar a partir da manhã de terça-feira no website e na aplicação da empresa, assim como nas redes sociais Twitter e Facebook, e nos ecrãs e nos painéis das estações.

A empresa aconselha os passageiros a procurarem uma alternativa ao comboio ou a optarem pelo teletrabalho, se possível, para evitarem os transtornos causados pela greve.

