Segurança rodoviária

Bélgica testa câmaras para apanhar condutores ao telemóvel

As estradas belgas vão ser o palco de um projeto-piloto destinado a punir o uso do telemóvel ao volante, com a ajuda de videovigilância, a partir de 2023.

A partir do próximo ano, haverá câmaras inteligentes a monitorizar a utilização de telemóveis em algumas estradas belgas. Estes dispositivos, até agora proibidos, já tinham sido testados há três anos, mas não produziram resultados concretos.

Desta vez, as câmaras serão utilizadas para multar os condutores que utilizam os seus telemóveis, de acordo com vários meios de comunicação flamengos.

O Luxemburgo está a acompanhar de perto o desenvolvimento desta tecnologia, que já está a ser utilizada na Alemanha. Na Bélgica, será implantada em várias áreas, incluindo pelo menos um município de Bruxelas, dois municípios flamengos e dois municípios valões, informou a agência noticiosa Belga, sem precisar os nomes das localidades.

É de notar que a câmara inteligente não será responsável pela emissão da própria multa, mas que as imagens serão verificadas por um agente, que decidirá posteriormente sobre a natureza da infração.

O acordo sobre este novo projeto-piloto entre o governo federal belga e o Institut Vias, que visa melhorar a segurança rodoviária, será finalizado na sexta-feira. Se os testes forem bem sucedidos, a Bélgica poderá muito bem ter estas câmaras em todas as suas estradas nos próximos anos.

(Este artigo foi originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

