As superfícies comerciais e outras lojas só podem vender bens de primeira necessidade. Saiba os produtos que já não estão disponíveis para venda.

Bélgica. Supermercados proibidos de vender bens não essenciais desde hoje

Paula SANTOS FERREIRA As superfícies comerciais e outras lojas só podem vender bens de primeira necessidade. Saiba os produtos que já não estão disponíveis para venda.

Com o início do novo confinamento na Bélgica, que começou hoje e se prolonga até ao dia 13 de dezembro, o pequeno comércio de produtos não essenciais teve de fechar portas, como medida de combate à epidemia.

Por justiça para com estes pequenos comerciantes o governo belga decidiu que desde hoje, o primeiro dia do novo confinamento, também os supermercados e outras lojas de bens essenciais deixam de poder vender artigos considerados não essenciais.



De acordo com as novas medidas publicadas em decreto ministerial no Moniteur Belge (Diário Oficial da Bélgica) o encerramento das lojas de produtos não essenciais está previsto, pelo menos, durante um mês. Assim, durante este período também os supermercados e as outras lojas de bens essenciais não podem disponibilizar estes bens, para evitar concorrência desleal com os pequenos comerciantes.

Contudo, os clientes podem comprar estes produtos por encomenda e ser entregues ao cliente ou este ir levantá-los no estabelecimento.

Os artigos proibidos

O decreto apresenta a lista de artigos que estão agora proibidos de venda nos supermercados e lojas de bens essenciais:

Vestuário, sapatos, joalharia, marroquinaria, artigos desportivos, brinquedos, utensílios de cozinha de grandes dimensões, mobiliário de interior ou de jardim, churrascos, aquecedores móveis, artigos de decoração, exceto velas, artigos multimédia como consolas e jogos e acessórios de aparelhos de telecomunicações, como telemóveis.

Covid-19. Bélgica volta a entrar em confinamento segunda-feira As férias escolares duram até 15 novembro, só pode haver um convidado em cada casa e o comércio não essencial fecha de novo. Conheça todas as medidas.

As lojas de bricolage podem vender unicamente materiais de construção ou bricolage na casa ou no jardim.

A partir de amanhã, terça-feira, a mesma medida entra em vigor em França.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.