Jurgen Conings era procurado pelas autoridades desde 17 de maio, que lançaram, desde então, uma caça ao paradeiro do soldado suspeito de terrorismo.

Bélgica

Soldado belga de extrema-direita procurado pela polícia terá sido encontrado morto este domingo

As autoridades belgas encontraram, este domingo, um corpo, no leste da Bélgica, que acreditam ser o do soldado de extrema-direita, Jurgen Conings, procurado há mais de um mês.

A informação é avançada pelo Ministério Público, que, segundo a AFP, refere que as primeiras conclusões apontam para que o corpo encontrado seja o do soldado, que se encontrava fugido desde maio, sendo alvo de um mandado de captura internacional, pela Interpol, e que terá cometido suicídio com arma de fogo.

"Segundo os primeiros elementos da investigação, será Jurgen Conings , desaparecido desde 17 de Maio de 2021", afirma o Ministério Público belga em comunicado, acrescentando que a informação terá de ser confirmada pelos especialistas forenses.

Considerado perigoso, o soldado de 46 anos, constava da lista da organização belga de análise da ameaça terrorista (OCAM) e era suspeito de querer atacar o Estado belga e um virologista conhecido do país, Marc Van Ranst .

Conings foi colocado na lista da OCAM em fevereiro passado, mas nem o Ministério da Defesa nem as autoridades de inteligência militar foram informadas da sua inclusão.



Apesar de as suas posições extremistas serem conhecidas e de ter sido alvo de queixa, pelo Estado Maior, o soldado continuou a ter acesso a armas e munições no seu quartel. Quatro lança-foguetes antitanque e munições foram encontrados no seu veículo que deixou abandonado e as autoridades consideraram que Jurgen Conings teria lavado outras armas, mais pequenas, durante fuga.

Segundo cartas encontradas por investigadores, Conings parecia determinado a atacar funcionários do Governo e o virologista belga Marc Van Ranst, um proeminente perito na pandemia do coronavírus. Desde essa altura que Van Ranst e a família foram colocados sob proteção policial, num local não revelado, tendo sido pedido a um juiz de instrução que investigasse "a tentativa de homicídio num contexto terrorista"



O corpo do soldado foi descoberto por pessoas que caminhavam na floresta do município de Dilsen-Stockem, numa área onde tinham sido efetuadas várias buscas após a descoberta do seu veículo a 18 de maio, no dia seguinte à sua fuga.

Desde a fuga de Conings, cerca de uma dezena de militares foram retirados de depósitos e locais sensíveis devido às suas posições extremistas e o Governo belga comprometeu-se a reforçar as regras de acesso às armas, tendo sido lançadas várias investigações internas.

O apoio manifestado por alguns militares e ex-militares, nas redes sociais, ao soldado, motivou também preocupação e reprovação no Governo, com a ministro da Defesa belga, Ludivine Dedonder, a considerar que esse apoio estava "a prejudicar a reputação e a honra dos 25.000 homens e mulheres que compõem o serviço de Defesa".

