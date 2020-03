Homem de 90 anos é a primeira vítima mortal do surto no país vizinho.

Bélgica regista primeira morte por Covid-19

A primeira vítima mortal da epidemia de Covid-19, na Bélgica, é um homem de 90 anos. A notícia foi confirmada pelo governo belga, citado pela Reuters.



Esta terça-feira, o país registou mais 28 casos positivos do novo coronavírus, elevando o total de situações positivas confirmadas para 267.

Os ministros belgas estiveram ontem reunidos com os responsáveis regionais para decidir que novas medidas deverão ser adotadas para conter o aumento de casos no país.

As propostas de distanciamento social apresentadas pelos especialistas estiveram em cima da mesa de reuniões. A Valónia, em particular, pediu uma abordagem global que combine os aspectos de saúde e os serviços de manutenção da ordem, com um centro de coordenação envolvendo governadores, presidentes de câmara, forças policiais, entre outros, refere o jornal 'Le Soir'.

Para já, não há ordem oficial para que as escolas fechem, mas as autoridades aconselham a adiar as viagens escolares. Em relação às empresas, as autoridades recomendam o teletrabalho.

"Se estiverem previstas reuniões menos importantes ou desnecessárias, recomendamos adiá-las ou realizá-las por outros meios, como teleconferência. Também se pede às empresas que sejam flexíveis no tempo de trabalho. "Ao sair mais cedo ou chegar mais tarde, evitamos ter muitas pessoas no transporte público", declarou a primeira-ministra, Sophie Wilmès, que ressalvou não haver ainda "problema em usar o transporte público, mas isso ajudará a evitar sobrecarregá-lo".

Por enquanto, a Bélgica está na fase 2 de contenção do surto. Se chegar à fase 3 será declarado o plano de emergência.

AT