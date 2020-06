Embora admita que o "vírus vai continuar a reclamar vidas", a primeira-ministra Sophie Wilmes abriu uma nova fase de desconfinamento na Bélgica.

Bélgica reabre bares e restaurantes a 8 de junho

Embora admita que o "vírus vai continuar a reclamar vidas", a primeira-ministra Sophie Wilmes abriu uma nova fase de desconfinamento na Bélgica.

O aviso está lá. Na nova fase de desconfinamento, o governo belga quer "autorizar tudo, excepto" uma série de restrições que "serão gradualmente levantadas". Ciente de que o "vírus vai continuar a reclamar vidas", a primeira-ministra Sophie Wilmes deu um passo em frente, com cautela. A "mudança de abordagem que permite alargar amplamente as liberdades" arranca já na segunda-feira.

A partir de 8 de junho bares e restaurantes têm ordem para reabrir com "as medidas de segurança adequadas". Reajustados, os cinemas vão adequar-se aos novos tempos. Além do agregado familiar, os belgas podem alargar os contactos sociais "com dez pessoas por semanas" em vez das quatro que eram permitidas até aqui. Os encontros e reuniões também podem ser alargados a dez participantes.

Todas as actividades culturais sem público poderão ser retomadas na segunda-feira, enquanto as que têm público terão de esperar, pelo menos, até 1 de julho. "Em qualquer caso, os grandes eventos de massa continuarão a ser proibidos até 31 de Agosto".

Com as férias de verão no horizonte, o governo passa a permitir "caminhadas na Bélgica durante um ou mais dias". A partir de dia 15 grande parte dos voos dentro da Europa devem ser retomados. Com "discussões em curso", o país ainda não abriu fronteiras com os restantes continentes.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.