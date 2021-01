O primeiro-ministro dos belgas é o mais fervoroso adepto da ideia.

Bélgica quer limitar deslocações no Carnaval

O primeiro-ministro dos belgas é o mais fervoroso adepto da ideia.

A Bélgica está a ponderar proibir as viagens não essenciais durante as férias do Carnaval que este ano está agendado para 16 de fevereiro. A ideia vai estar em discussão na cimeira europeia desta quinta-feira. De acordo com a imprensa belga, Alexander de Croo deverá mesmo pedir para suspender todas as viagens turísticas na época que nem no Brasil vai ser de festa.

"Vou pôr sobre a mesa que as viagens não essenciais, para que o turismo, o lazer, sejam temporariamente proibidos durante o período de férias do Carnaval", anunciou o próprio primeiro ministro em entrevista ao RTBF. "Tínhamos pedido para não viajar, mas vimos que 160 mil pessoas viajaram no Natal. Vemos que representa um certo risco", reforçou a posição.

Para garantir o cumprimento desta imposição, o governante admite punir os infratores. "Penso que essa é a única forma de o fazer. Na situação actual, basta uma pequena faísca e ela acende-se de novo", justifica.

Fronteiras abertas

"Temos de ser claros. Isto não significa que estejamos a fechar as fronteiras. Isso não significa que os trabalhadores fronteiriços não possam ir trabalhar. Isso não significa que o comércio não possa ter lugar. As viagens essenciais devem continuar a ter lugar. Mas viagens não essenciais, que podemos dispensar agora, como o turismo... Aí, claramente, já não podemos correr esse risco", consubstanciou o líder do executivo.

De facto, a intenção do país não passa por fechar as fronteiras como aconteceu na primavera, antes limitar as deslocações sem motivos de força maior. Ainda no arranque da semana, Xavier Bettel terá falado com o governante para alertar em relação aos perigos e aos impactos económicos dessa decisão.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.