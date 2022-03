O país tinha previsto o fim da energia nuclear até 2025.

Energia

Bélgica prolonga vida das centrais nucleares

O Governo da Bélgica decidiu adiar o seu plano de desmantelar a sua capacidade energética nuclear, citando “um ambiente geopolítico caótico”, com a guerra na Ucrânia a levar a disrupções no setor de energia na União Europeia.

Os dois reatores, nas centrais de Doel 4 e Tihange 3, têm assim a vida útil prolongada por mais 10 anos. O objetivo é garantir a segurança energética do país, lê-se no comunicado do Governo federal.





