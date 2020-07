A primeira-ministra belga, Sophie Wilmès, anunciou esta segunda-feira à tarde medidas drásticas para combater a pandemia.

Bélgica. Proibidos ajuntamentos com mais de 5 pessoas

Bruno Amaral de Carvalho A primeira-ministra belga, Sophie Wilmès, anunciou esta segunda-feira à tarde medidas drásticas para combater a pandemia.

A decisão foi anunciada no fim de um conselho nacional de segurança, convocado com caráter de urgência em Bruxelas. A primeira-ministra belga anunciou "decisões fortes que terão impacto em todos" durante as próximas quatro semanas.

A partir de quarta-feira, 29 de julho, os contactos com membros estranhos ao contexto familiar vão ser reduzidos de um máximo de 15 para um máximo de 5 pessoas. A "bolha social" será assim reduzida para um terço, sem contar com as crianças com menos de doze anos.

De acordo com o L'essentiel, também a organização de eventos públicos vai sofrer alterações com novos limites. Dentro de espaços fechados, a lotação máxima passa para 100 pessoas. No exterior, p limite fica estabelecido nas 200 pessoas, mantendo, naturalmente, a distância física necessária. Eventos privados tais como casamentos ou outras cerimónias ficam limitados a 10 pessoas.

Em termos de organização do trabalho, a primeira-ministra belga reforçou o apelo ao teletrabalho e as compras passam novamente a ser feitas em solitário e com um limite de meia hora dentro de cada loja.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.