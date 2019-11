A filha de Bénédicte Meunier, 56 anos, de Bastogne, acha que mãe saiu da clínica para se suicidar. 12 dias depois da fuga ainda não foi encontrada.

Bélgica procura doente psiquiátrica que fugiu de clínica com pensamentos suicidas

Paula SANTOS FERREIRA A filha de Bénédicte Meunier, 56 anos, de Bastogne, acha que mãe saiu da clínica para se suicidar. 12 dias depois da fuga ainda não foi encontrada.

Há 12 dias que a polícia e os habitantes de Bastogne, na província do Luxemburgo, Bélgica, tentam resolver o mistério. Onde está Bénédicte Meunier? Está viva? Ter-se-á suicidado? Se sim, onde está o corpo?



Todas as buscas já realizadas não conseguiram descobrir nada.

Esta mulher, Bénédicte Meunier, de 56 anos, estava internada há semanas na clínica psiquiátrica Alexia Brothers, com problemas complicados e pensamentos suicidas que a própria revelava aos filhos e a toda a gente.

No domingo, dia 29 de outubro, pelas 17 horas, depois de uma sessão com o seu psiquiatra, Bénédicte Meunier, fugiu da clínica a chorar, sem casaco. Vestia apenas uns jeans e uma camisola cinzenta com capuz branco. A doente tem ainda o cabelo rapado.



Filha acha que mãe saiu da clínica "para morrer"

Desde essa altura nunca mais foi vista. Esta tarde, os filhos organizaram novas buscas.

"A minha mãe desapareceu após uma consulta com o psiquiatra, que aparentemente correu mal ...e eu acho que ela saiu da clínica para morrer. Eu nem a culpo, mas quero encontrá-la. Se ela o quis fazer, foi uma escolha sua, mas eu preciso de saber. Faz 12 dias que desapareceu. Eu já não espero encontrá-la viva, mas quero poder dar-lhe um funeral decente”, contou a filha Joanine ao jornal belga 'La Meuse', entre soluços.

Uma amiga de Joanine acrescentou ao site noticioso belga 'Sudinfo' mais alguns pormenores sobre a fuga da doente.

Pensamentos suicidas

"A Benedicte retirou 30 euros da clínica alguns dias antes do seu desaparecimento. Ela já não tem telefone. Não temos sinais de vida dela desde o dia 29 de outubro. O que sabemos é que ela saiu da clínica naquele dia cerca de 17 horas após uma consulta psiquiátrica. Ela deixou a clínica sem casaco e, de acordo com os depoimentos recolhidos disse que pretendia acabar com a própria vida”, explicou Cécile Bihain.

Uma outra testemunha citada pelo mesmo site recordou que a doente era uma mulher que “gostava muito de ajudar as outras pessoas” mas que “teve uma vida muito complicada”, que a “fragilizou imenso”. “Como consequência ficou com problemas de saúde, depressões e com dependência do álcool. E desenvolveu também tendências suicidas”, adiantou.

Logo no dia do desaparecimento, quando a clínica deu o alerta sobre a fuga de Bénédicte a polícia de Bastogne pediu auxílio à polícia federal que enviou um helicóptero para ajudar nas buscas. Mas não encontraram nenhum sinal da mulher.

Na passada quinta-feira a polícia organizou outra operação de busca, reunindo cerca de 40 agentes da polícia de Pays Herve, da Polícia Federal, da província do Luxemburgo, da zona Vesdre-Gueule e da proteção civil. Durante horas os agentes palmilharam cada centímetro num perímetro superior a um quilómetro em redor do hospital. Mas nada.

Polícia lança apelo à população

Agora, depois deste esforço, a polícia já avisou que não vai realizar novas buscas sem ter novos dados. Por isso, lançou um alerta à população para quem possa fornecer informações sobre Bénédicte Meunier entrar em contacto com os agentes pelo número de telefone gratuito: 0800/30300. Ou por email: avisderecherche@police.belgium.eu

Buscas esta tarde

Durante a tarde de hoje e antes que anoiteça, os filhos de Bénédicte Meunier e um grupo de populares vão realizar mais uma ronda de buscas. Joanine pretende ir até junto das margens do rio Vesdre pois houve testemunhas que lhe disseram que a mãe falou no rio. De acordo com a imprensa belga Joanine pensa que ela pode ter decidido tentar terminar a vida naquele local.

