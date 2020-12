Bélgica. Multas para 77 pessoas reunidas numa sinagoga e 46 clientes em festa num bar

Os clientes do bar com porta fechada vão ter de pagar 750 euros cada um, e o gerente 4000 euros, por violar as medidas de restrição. Coimas também foram aplicadas no culto religioso.

Os clientes do bar com porta fechada vão ter de pagar 750 euros cada um, e o gerente 4000 euros, por violar as medidas de restrição. Coimas também foram aplicadas no culto religioso.

A noite de sábado continua a ser a preferida para reuniões soiais, agora proibidas, em tempo de medidas rígidas devido à covid-19. A polícia belga que o diga. Ontem à noite teve de dispersar, pelo menos, um grande grupo de pessoas que se encontrava numa sinagoga em Antuérpia, e quase meia centena de clientes que se encontravam no interior de um bar de shisha, em Bruxelas.

Os locais de culto do país vizinho só podem reunir um máximo de 15 pessoas por estes dias, e num espaço com mais de 10m2. Pois numa sinagoga em Antuérpia encontravam-se ontem à noite 77 pessoas, 46 adultos e cerca de 30 crianças. Com a devida autorização, os agentes policiais entraram neste local de culto e identificaram os adultos que ali se encontravam, declarou Wouter Bruyns, porta-voz da polícia de Antuérpia, à imprensa. Cada uma destas pessoas foi multada por desrespeito das medidas.

Em Bruxelas, os agentes policiais descobriram 46 pessoas no interior de um bar de shisha, em Saint Josse, que tinha as portas fechadas e se preparava para animar o espaço, segundo a RTL belga. A polícia forçou a entrada e embora alguns clientes tenham tentado escapar, os agentes conseguiram identificar toda a gente. Cada cliente foi multado em 750 euros e o gerente do bar em 4.000 euros.

