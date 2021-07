O inquérito aberto pelo Ministério Público pretende apurar se houve negligências ou falhas graves humanas na gestão da intempérie que conduziram às inundações e as consequentes mortes.

Liége investiga se houve ‘homicídio involuntário’ nas cheias que mataram 37 pessoas

O Ministério Público de Liège anunciou esta quarta feira que abriu uma investigação sobre as inundações nesta província belga que causaram a morte de 37 residentes. O inquérito pretende apurar se houve responsabilidades humanas na gestão da situação que antecedeu às cheias e quem foram os responsáveis, anunciou o Ministério Público desta cidade em comunicado, citado pela imprensa.



Um juiz de instrução de Liège será responsável pelo processo de identificação de possíveis responsáveis por “homicídio involuntário devido a falta de previsão ou precaução”, que resultou nas inundações mortais.

O Ministério Público realça que o procurador do rei tomou conhecimento de diferentes tomadas de posição pública relativas à “sequência de acontecimentos que precederam as inundações”, escrevem a RTL, o RTBF, e a imprensa belga, citando o comunicado.

A abertura desta investigação "não é de forma alguma a expressão de qualquer opinião sobre a existência de possíveis responsabilidades, mas resulta do desejo de garantir a serenidade, objetividade e independência com que a busca da verdade pode ser levada a cabo, respeitando a memória das vítimas e dos seus familiares", disse Damien Leboutte, Procurador da Divisão do Ministério Público em Liège, citado igualmente pelo La Libre.

A decisão de apurar responsabilidades nestas graves inundações foi tomada em conjunto pelo Procurador Geral de Liège e pelo Procurador do Rei de Euren.

