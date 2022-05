A máscara passa a ser opcional a partir de segunda-feira, anunciou esta sexta o governo belga.

Bélgica levanta obrigatoriedade da máscara nos transportes públicos

AFP Vai deixar de ser obrigatório usar máscara nos transportes públicos da Bélgica a partir de segunda-feira, anunciou o governo na sexta-feira, assinalando a "circulação significativamente mais lenta" do coronavírus.

A França abandonou a 16 de maio esta medida, que era considerada a última grande restrição anticovid.



Na Bélgica, continua a ser obrigatório usar máscara "em hospitais, consultórios médicos e farmácias", e é "recomendado" fazê-lo em lares de idosos, consultórios de dentistas ou qualquer outro lugar que esteja "muito cheio".

"A boa ventilação dos espaços interiores também continua a ser altamente recomendada", acrescentou em comunicado o gabinete do primeiro-ministro Alexander De Croo.

Após um pico de mais de 76 mil infeções num dia, no final de janeiro, em plena vaga Omicron, a circulação do vírus abrandou consideravelmente. O número diário de infeções é atualmente de cerca de 3.500, registando-se uma descida de 19% numa semana, de acordo com o instituto de saúde pública Sciensano.

"Barómetro corona" vai ser desativado

Além disso, a pressão sobre o sistema hospitalar diminuiu consideravelmente.

As autoridades notam que o número de camas ocupadas por doentes covid em cuidados intensivos "tem sido de cerca de 100 há algum tempo", o que está "bem abaixo do limiar de 300".

Este limiar foi tido em conta no "barómetro corona" para determinar a passagem entre os diferentes níveis de alerta. Estando a ocupação de cuidados intensivos abaixo deste valor, as autoridades consideram que a situação epidemiológica está "sob controlo".

Este "barómetro", que foi o instrumento de gestão da pandemia adotado no final de janeiro, vai ser "desativado", decidiu esta sexta-feira o comité consultivo, o órgão decisório que reúne os chefes dos executivos das entidades federadas (regiões e comunidades linguísticas) em torno do primeiro-ministro.

