Segundo o porta-voz federal, Steven Van Gucht, se a tendência da última semana se mantiver isso significa que o país terá atingido o pico da segunda vaga no dia 27 de outubro. Mas o especialista alerta que há ainda um longo caminho para consolidar a descida dos números.

Bélgica já terá passado o pico da segunda vaga de covid-19

Segundo o porta-voz federal, Steven Van Gucht, se a tendência da última semana se mantiver isso significa que o país terá atingido o pico da segunda vaga no dia 27 de outubro. Mas o especialista alerta que há ainda um longo caminho para consolidar a descida dos números.

A Bélgica já terá passado o pico da segunda vaga da epidemia de covid-19. Apesar de os números da covid-19 ainda continuarem altos no país, o balanço da última semana mostra uma desaceleração no aparecimento de novas infeções.

"Como nos últimos dias, estamos a ver os números evoluir na direção certa. É possível que já tenhamos ultrapassado o pico da segunda vaga", afirmou, esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o virologista e porta-voz federal, Steven Van Gucht.

Se a tendência da última semana se mantiver, isso significa que o país terá atingido o pico da segunda vaga no dia 27 de outubro, quando "mais de 22.000 infeções foram registadas num único dia", assinalou o especialista.

Covid-19. Bélgica oferece bónus de 300 euros a todos os trabalhadores hospitalares E aos prestadores de cuidados de saúde nos lares e nos cuidados ao domicílio, a todos pelo "esforço extraordinário" na luta contra a epidemia, anunciou hoje o ministro da saúde belga.

Segundo os dados hoje divulgados, entre 27 de outubro e 03 de novembro foi registada uma média diária de 13.213 novos casos, um recuo de 16% face à anterior. No mesmo período, as mortes por covid-19 aumentaram 98%, para uma média diária de 159 e um total de 12.520.

"O declínio é visível em quase todas as partes do país, apenas na província de Namur há ainda um ligeiro aumento de 4%", disse Van Gucht.



Até esta quinta-feira, 7.282 pessoas estavam hospitalizadas com covid-19, mais 18% do que no mesmo dia da semana passada. Desse total, 1.057 em unidades de cuidados intensivos (mais 35%).



Embora, o número de novas infeções esteja a diminuir ligeiramente, tal como o número de internamentos hospitalares, essa descida ainda não se reflete nas situações de doença mais grave, uma vez que o número de doentes a necessitar de cuidados intensivos continua a crescer.

"Os esforços estão a começar a funcionar, mas o caminho da descida ainda é muito longo", ressalvou Steven Van Gucht, acrescentando que ainda é preciso manter o "regime atual durante muito tempo para entrarmos em terreno seguro".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.