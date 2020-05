Com a perspetiva mundial quase certa de uma segunda vaga epidémica do novo coronavírus, o país prepara-se para a possibilidade de uma nova quarentena, ao mesmo tempo que está prestes a entrar em desconfinamento.

Bélgica já prepara plano para eventual regresso ao confinamento

Com a perspetiva mundial quase certa de uma segunda vaga epidémica do novo coronavírus, o país prepara-se para a possibilidade de uma nova quarentena, ao mesmo tempo que está prestes a entrar em desconfinamento.

A Bélgica já se está a preparar para um eventual reconfinamento, ou seja um novo plano de quarentena, caso o desconfinamento leve a um aumento do número de casos covid-19 ou se assista a uma nova vaga epidemiológica.

"Esperamos que não chegue a isso", mas "temos de estar preparados para uma segunda vaga", afirmou, este sábado, 2 de maio, ao jornal 'Le Soir' Erika Vlieghe, presidente do grupo de peritos encarregues do desconfinamento, que começa na próxima segunda-feira, 4 de maio.

Belgas saem da crise a comer batatas fritas para ajudar o país Com 750 mil toneladas em risco, os produtores lançaram o apelo. A casa de “frites” mais famosa de Bruxelas reabriu hoje.

Ao mesmo tempo, o grupo trabalha já num plano de nova quarentena, que será utilizado no caso de uma segunda vaga, que muitos especialistas em saúde dão quase como certa mas de chegada imprevisível. "A questão é saber qual será a sua dimensão. Não temos necessariamente de esperar até ao outono, pode acontecer ainda no verão", explicou a responsável, que é também chefe do departamento de doenças infecciosas do Hospital Universitário de Antuérpia.

A ideia é conter o entusiasmo perante a reabertura das atividades, refere a especialista, lembrando que alguns países como o Japão, Taiwan ou Singapura tiveram de recuar recentemente para conter uma nova vaga de surtos.

Autoridades belgas vão instalar 28 radares na fronteira com o Grão-Ducado As estradas da província do Luxemburgo na Bélgica vão ser vigiadas por 28 novos radares. Saiba onde vão estar localizados.

"Já vimos como foi a primeira vaga, é preciso estar preparado para a segunda, mesmo que tentemos não chegar lá", disse Erika Vlieghe, adiantando que estão em cima da mesa vários cenários.

Até este sábado o país contabilizou um total de 7.765 mortos e 49.517 casos confirmados de covid-19, com quase 700 doentes internados em cuidados intensivos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.