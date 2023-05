O homem encontrado sem vida dentro de um carro no aeroporto de Charleroi era um espanhol de 54 anos.

Crime

Bélgica. Homem encontrado morto vivia junto à fronteira com o Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO O homem encontrado sem vida dentro de um carro no aeroporto de Charleroi era um espanhol de 54 anos que residia em Arlon e trabalhava no mundo da prostituição.

Esta semana, foi descoberto um corpo de um homem dentro de um carro estacionado no aeroporto de Charleroi, Bélgica. Segundo a investigação, os restos mortais estariam ali desde 27 de janeiro.

A imprensa belga adiantou que se trata do corpo de um homem de 54 anos, de nacionalidade espanhola, que não constava da lista de desaparecidos das autoridades belgas.

Bélgica. Encontrado corpo em carro com placa luxemburguesa O carro estaria estacionado no aeroporto de Charleroi, Bélgica, desde 27 de janeiro.

Esta quinta-feira, o jornal La Nouvelle Gazette avança mais detalhes sobre a identidade e vida da vítima.

Trata-se de José AT, que estaria a residir em Arlon, a dois passos da fronteira com o Luxemburgo, há poucos meses. A proximidade com o Grão-Ducado pode explicar o carro com matrícula luxemburguesa.

Ainda segundo a mesma fonte, José sofria de problemas de saúde e estaria a trabalhar como motorista no mundo da prostituição. O espanhol seria o responsável por levar as prostitutas para os locais marcados, cita o jornal Virgule.



Apesar das novas descobertas, a investigação continua em curso e a autópsia não deu resultados conclusivos. O corpo não apresentava vestígio de tiros ou violência. Está agora em curso um exame toxicológico, que pode dar mais pistas sobre o que aconteceu a José.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.