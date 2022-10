Em causa está uma greve dos funcionários da empresa Security Masters, responsáveis pelo controlo de embarque.

Bélgica. Greve força aeroporto de Charleroi a suspender partidas

O aeroporto de Charleroi, o segundo mais movimentado da Bélgica em termos de tráfego de passageiros, deverá permanecer fechado na quarta-feira devido a uma greve dos seguranças, disse a empresa operadora do aeroporto BSCA.

Na terça-feira, pelo segundo dia consecutivo, uma greve dos funcionários da empresa Security Masters, responsáveis pelo controlo de embarque, impediu centenas de passageiros de aceder aos aviões.

A empresa que explora o aeroporto relatou "incidentes" nas filas de espera no exterior do terminal na terça-feira à tarde.

"Vários polícias foram agredidos enquanto tentavam evacuar passageiros que estavam a desmaiar", disse à AFP Hervé Fransens, secretário-geral do aeroporto.

Como resultado, o aeroporto - conhecido como a principal base continental da low cost irlandesa Ryanair - decidiu "suspender" as suas operações "nas partidas" no dia 19 de outubro.

Operador pede a passageiros que não vão para ao aeroporto

"Pedimos aos passageiros com partidas que não venham ao aeroporto. No entanto, os passageiros que chegarem serão recebidos como habitualmente", explica a BSCA no seu site. O aeroporto remeteu os passageiros para a companhia aérea para reagendarem a viagem.

De acordo com relatos da imprensa belga, os agentes da Security Masters entraram em greve na segunda-feira porque a BSCA Security, uma subsidiária do operador, decidiu partilhar o mercado dos controlos de segurança no local, utilizando um segundo prestador de serviços.

Na terça-feira, cerca de 7.000 passageiros deveriam ter apanhado um avião nas partidas e, destes, 2.200 não conseguiram fazê-lo, segundo Hervé Fransens.

O aeroporto de Charleroi, que serve mais de 190 destinos, a maioria dos quais na bacia do Mediterrâneo, diz receber oito milhões de passageiros por ano.

É o segundo maior aeroporto da Bélgica, depois de Bruxelas-Zaventem.

