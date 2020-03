As escolas fecham segunda-feira, creches continuam a funcionar. As medidas estão em vigor até 3 de abril.

Bélgica fecha quase tudo: comércio e espaços de lazer encerram hoje à meia-noite

A Bélgica inicia uma escalada drástica do nível de resposta do governo federal face à propagação do Covid-19. A partir de amanhã todo o comércio considerado não essencial fica fechado. Os bares, restaurantes, cafés e discotecas também estarão encerrados durante a próxima quinzena. Da mesma forma, todas as atividades recreativas, desportivas, ou culturais, independentemente da dimensão, serão suprimidas.

As farmácias, os supermercados, as mercearias, as lojas de venda de alimentação para animais, continuam a funcionar em horário normal. Os restaurantes, embora sem salas abertas para receber clientes, podem continuar a fazer entrega de refeições ao domicílio.

Nas ruas, que se imagina desertas a partir de sábado, só os quiosques das famosas batatas fritas vão permanecer abertos e os mercados de venda de vegetais que funcionam rotativamente em várias comunas. Os hotéis continuarão a funcionar, mas sem bares nem restaurantes. O serviço de quarto (room service) continua autorizado.

Creches abertas

Todas as escolas deixam de ter aulas na segunda-feira e até 3 de abril, mas poderão manter um serviço de acolhimento de crianças. As creches, no entanto, podem continuar abertas. A medida justifica-se para que os menores não sejam entregues ao cuidado dos avós, sendo a população de mais idade precisamente a considerada de maior risco. Na sua comunicação ontem, a primeira-ministra belga Sophie Wilmès pediu à população que optasse pelo teletrabalho sempre que possível.

Tentar fugir ao destino italiano

“Na Bélgica estamos hoje na situação em que a Itália se encontrava há nove dias”, disse ontem, no dia em que a Bélgica contabilizou três mortos, o virologista Marc Van Ranst, citado pelo jornal 7Sur7. As medidas tomadas pelo governo federal belga estão a ser vistas pelos editorialistas do país como certas num país divido em lutas internas que tornam difícil a tomada de medidas drásticas. A medida de força é vista também como a única solução para que o país não entre na situação desesperada que Itália vive.

Supermercados apelam à calma

A associação comercial Comeos refere-se a um aumento geral de 10% do volume de venda nas grandes superfícies. Ontem, circulava nas redes socias, e foi publicado em alguns jornais belgas, um vídeo com as longas filas de espera nas caixas do Colruyt, um dos supermercados belgas de desconto. De acordo com o site 7sur7, no supermercado Delhaize as vendas de produtos alimentares secos e de papel higiénico subiu mais de 20%. Os porta-voz de várias grandes superfícies – Colruyt, Delhaize, Carrefour – sustentam que não há rutura de stocks, apenas as pessoas estão a consumir a um ritmo muito maior. A notória falta de produtos frescos e vegetais que se tem verificado em alguns locais deve-se ao facto de, segundo um dos porta-voz, “as pessoas estarem já a cozinhar mais em casa para evitar os restaurantes”.

Um responsável do grupo Aldi salientou que foi registada uma pequena subida nas vendas dos produtos alimentares de longa duração mas não “há carência nos centros de distribuição. Se virem algumas prateleiras vazias, isso é temporário. O camião já está a caminho”. O alerta é para que a população não entre em pânico e comece a açambarcar. Os responsáveis dos vários supermercados afirmaram também que está a haver uma mobilização dos funcionários para que não haja descontinuidade de produtos.