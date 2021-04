Os cafés e restaurantes belgas estão fechados desde o fim de outubro.

Bélgica. Esplanadas devem reabrir no início de maio

Fechados desde outubro, o setor da restauração pode ver alguma luz ao fundo do túnel com a possível abertura das esplanadas no dia 8 de maio.

O setor exigiu ao Governo a retoma das atividades no dia 1 de maio. Representantes do executivo federal, das Comunidades e das Regiões reuniram-se na quarta-feira no Palácio Egmont em Bruxelas e anunciaram um plano de desconfinamento.

O Governo anunciou o fim do recolher obrigatório no dia 8 de maio que passa a estar substituído por uma proibição para reuniões de mais de três pessoas entre a meia noite e as cinco da manhã.

As lojas não essenciais vão reabrir já a 26 de abril sem necessidade de agendamento. Neste grupo inserem-se também cabeleireiros, salões de beleza e lojas de tatuagens.



Fora do período noturno, o limite de pessoas reunidas ao ar livre passa de quatro para 10 pessoas. Viagens não essenciais voltam a estar permitidas a partir de 19 de abril.

