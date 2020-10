No Centro Hospitalar Universitário de Liège há profissionais que mesmo testando positivo se mantêm ao serviço, devido à falta de profissionais. Situação é crítica, alertam as autoridades de saúde do país.

Bélgica. Enfermeiros infetados continuam a trabalhar

No Centro Hospitalar Universitário de Liège há profissionais que mesmo testando positivo se mantêm ao serviço, devido à falta de profissionais. Situação é crítica, alertam as autoridades de saúde do país.

O número de casos positivos de covid-19, na Bélgica, está a aumentar "exponencialmente" e há uma "falta gritante" de pessoal ao ponto de algumas pessoas estarem a trabalhar enquanto estão contaminadas, reporta a AFP.

Um dos casos mais preocupantes é do Centro Hospitalar Universitário (CHU) de Liège, que tem seis unidades covid e que viu as admissões hospitalares, relacionadas com a doença, aumentarem de 91 para 155 numa semana, coincidindo com o agravamento da pandemia naquela província.

Durante a primeira vaga, alguns profissionais saíram e outros reformaram-se, factos a que se junta o aumento da duração da formação, que passou de três para quatro anos. "A escassez já existia antes mas está a tornar-se cada vez mais evidente porque o pessoal também é afetado pela covid (...) vamos ter de aguentar muitos meses", diz Christelle Meurice, que trabalha na área da infecciologia do CHU.

Na UCI, Thomas testou positivo há três semanas, mas voltou ao trabalho. "Não tive muita escolha. Não tinha muitos sintomas. Notifiquei o meu supervisor. Ele disse: 'não podemos substituí-lo. Terá de vir...'", contou à AFP.

O enfermeiro de 33 anos reconhece que é uma decisão difícil, porque os pacientes continuam a chegar e, com a covid, os internamentos tendem a ser prolongados. Por outro lado, há o sentimento de dever de ajudar os colegas.

"Eu apoio a minha equipa", refere Thomas, admitindo que tem medo de infetar os doentes, mas que, por isso, toma "ainda mais precauções".

Na sua unidade de 23 pessoas, quatro pessoas positivas ainda estão a trabalhar, segundo afirma. Nada de surpreendente para o Benoît Misset, médico chefe dos cuidados intensivos. "Se sou enfermeiro ou médico e estou doente, se não tenho dores e dores, se não estou na cama, tudo o que tenho de fazer é colocar a minha máscara. É preciso trabalhar", afirma o médico francês, que deixa o alerta. "Estamos sobrecarregados, estamos sobrecarregados! E estamos também um pouco amargos porque há dois meses que já esperávamos isto. As decisões não foram tomadas a tempo. Ninguém levou a situação a sério. Nem políticos, nem as pessoas", acusa.

Há dois dias, a CHU começou a transferir pacientes para outras províncias belgas e para a Alemanha. E, nesta fase, está a focar-se no cuidado quase exclusivo a pacientes covid, em detrimento de outras patologias. "Já estamos a fechar metade do hospital para conseguirmos pessoal para os cuidados intensivos", explica o mesmo médico, que compara a situação às trincheiras, só que agora "não são bombas, é um vírus" e "é ele quem decide, não nós, não são os políticos, não são os cientistas".

Com mais de 250.000 casos de contaminação e 10.500 mortes, a Bélgica, que tem 11,5 milhões de habitantes, é um dos países europeus mais afetados pelo vírus considerando a dimensão da sua população.

As autoridades belgas reforçaram esta sexta-feira as medidas de combate à pandemia de covid-19, reduzindo a presença de estudantes nas universidades e fechando ao público as competições desportivas, com o país em nível de alerta 4.

Ensino superior, desporto e cultura são as áreas mais visadas pelas novas regras, que impõem um limite de 20% de presenças de estudantes nas universidades, com uso obrigatório de máscara.

As escolas do ensino primário e secundário continuam abertas a todos os alunos.

As competições desportivas profissionais voltarão a ter lugar sem público, mesmo que decorram ao ar livre, e as amadoras ficam suspensas, salvo as dos menores de 18 anos, que poderão continuar a ter lugar, mas com a presença de apenas um membro da família de cada jogador.

No caso dos eventos culturais, religiosos, associativos e educativos, é permitido um máximo de 40 pessoas, mas se o espaço permitir que se cumpra a regra de 1,5 metros de distanciamento físico, podem chegar a um máximo de 200 pessoas, mantendo-se a obrigatoriedade do uso de máscara.

A oferta de transportes públicos é reforçada neste nível 4, para minimizar os ajuntamentos.

Estas medidas acrescem às adotadas há uma semana, como o recolher obrigatório entre a meia-noite e as 05:00 e o encerramento de restaurantes, bares e cafés.

No anúncio das novas regras, anunciadas hoje e que vigoram até 19 de novembro, o primeiro-ministro da Bélgica, Alexander de Croo, apelou à responsabilidade individual e aos comportamentos coletivos dos cidadãos, de modo a evitar o recurso a um novo confinamento.

