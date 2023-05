O carro estaria estacionado no aeroporto de Charleroi, Bélgica, desde 27 de janeiro.

Bélgica. Encontrado corpo em carro com placa luxemburguesa

Na sexta-feira passada, as forças de segurança do aeroporto de Charleroi, na Bélgica, terão descoberto o corpo de um espanhol de 54 anos dentro de uma viatura com placa do Luxemburgo, avançou a imprensa local belga na tarde de terça-feira.

O promotor de Charleroi confirmou o incidente na manhã desta quarta-feira. O carro estaria no estacionamento de aeroporto desde 27 de janeiro.

A causa da morte não foi ainda avançada e o homem não tinha sido dado como desaparecido. A investigação continua.

