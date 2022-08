Tragédia foi evitada por pouco num parque aquático em Hannut, na região de Liège. Pais estavam na piscina.

Bélgica. Duas crianças encontradas sozinhas e inconscientes devido ao calor

Duas crianças - um bebé de seis meses e uma criança de apenas um ano e meio - foram encontradas insconscientes junto ao parque aquático Plopsaqua, em Hannut, na Bélgica, no domingo ao final da tarde.

O pessoal do parque encontrou as crianças fora do recinto. Estavam ao calor, completamente esquecidas, no meio de uma pilha de mochilas.

De acordo com a informação da RTL, os pais estavam na piscina. "Por um momento, pensámos que se tratava de um animal de estimação, mas eram crianças. Os pais foram encontrados mais tarde, mas não ficaram contentes por os paramédicos terem sido chamados. Estavam mais preocupados com o custo da ambulância do que com o estado das crianças. Foi bastante bizarro", contou Carmine Frisenda, diretora do parque.

As pessoas que encontraram as crianças reagiram rapidamente e chamaram uma ambulância. Foi realizado um exame de saúde no hospital.

Na segunda-feira, as duas crianças estavam fora de perigo. Os pais foram detidos e foi aberta uma investigação.

