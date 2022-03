A solidariedade está na ordem do dia, face ao enorme desafio que se avizinha.

Guerra na Ucrânia

Bélgica disponível para acolher 200 mil refugiados

Max HELLEFF

A partir desta segunda-feira, os refugiados ucranianos podem registar-se no grande centro de acolhimento instalado no Palais 8 du Heysel, a par da estrutura que já estava a funcionar no antigo Instituto Jules Bordet, em Bruxelas.

Este novo local surge em resposta às críticas feitas à administração aquando da chegada do primeiro fluxo de refugiados da Ucrânia. As filas cresciam rapidamente em frente aos gabinetes dos funcionários, que eram muito poucos para responder a todos os pedidos. Algumas famílias chegaram a escolher passar a noite na rua para estarem numa boa posição na fila de espera no dia seguinte.

Todos os dias chegam 2.000 pessoas

O desafio é enorme. Cerca de 2.000 pessoas são recebidas todos os dias e espera-se que este número aumente rapidamente. Segundo Sammy Mahdi, Secretário de Estado do Asilo e da Migração, a Bélgica poderá acolher até 200.000 refugiados ucranianos nos próximos meses. O primeiro-ministro belga Alexander De Croo prefere falar de "várias dezenas de milhares". Isto não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial.

A solidariedade está na ordem do dia. Muitos belgas ofereceram-se para acolher ucranianos nas suas casas "durante o tempo que for preciso". O período de acolhimento dependerá da duração da guerra, mas também das possíveis conversações que se seguirão aos combates e que decidirão sobre o futuro da Ucrânia. Uma coisa é certa: a proteção temporária concedida pela União Europeia aos ucranianos pode ser prorrogada por três anos.

No futuro imediato, as autoridades deverão organizar a escolarização das crianças refugiadas. Estão a ser evacuados com prioridade e irão inevitavelmente frequentar escolas belgas no futuro, sendo o primeiro obstáculo a imersão num ambiente onde não falam a(s) língua(s). No entanto, certos métodos já foram experimentados e testados.

Do lado francófono, existe um sistema para ensinar francês aos recém-chegados e ajudá-los a superar as dificuldades de aprendizagem causadas pelo desenraizamento. Contudo, as escolas podem ver-se rapidamente esmagadas pela dimensão do afluxo, por isso tem-se falado em chamar reformados para aliviar os educadores.

A imprensa e as ONG congratulam-se com a solidariedade gerada entre a população face ao destino dos civis ucranianos durante a guerra. Mas vem-lhes à mente uma questão: os belgas têm mais empatia por estes refugiados por serem europeus, brancos e cristãos, enquanto a maioria dos sírios recebidos em 2015-2016 eram muçulmanos? De acordo com vários meios de comunicação social belgas, não há dúvida que sim.

Polémica nos hospitais 'civis'

No entanto, surgiu uma primeira polémica, com respeito ao tratamento de feridos de guerra ucranianos. Segundo os Ministérios da Saúde e Defesa, os feridos deverão ser distribuídos por vários hospitais, sendo apenas 25 tratados pelo hospital militar situado em Neder-over-Heembeek (a norte de Bruxelas).

Todavia, os hospitais "civis" não estão agradados com estas chegadas, que poderão aumentar exponencialmente no futuro — sendo que a pandemia ainda está a pesar no setor. Assim, consideram que a receção de futuros feridos deve ser prioridade do hospital militar, que "ofereceria as melhores garantias de segurança" aos pacientes e a "centralização" necessária em caso de "guerra química, biológica ou nuclear".

Os responsáveis hospitalares apontam o dedo ao ministério da Defesa. O grande hospital militar em Neder-over-Hembeek acomoda agora apenas vítimas de queimaduras, com 25 camas onde em tempos existiram 600. Isto dá uma outra ideia do desinvestimento de que o aparelho militar do país sofre há anos.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

