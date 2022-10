Oficialmente, não há dinheiro para financiar a reintrodução do serviço militar obrigatório, mas o debate continua aceso nos meios de comunicação social belgas.

Mundo 3 min.

Defesa

Bélgica discute reposição do serviço militar obrigatório

Max HELLEFF Oficialmente, não há dinheiro para financiar a reintrodução do serviço militar obrigatório, mas o debate continua aceso nos meios de comunicação social belgas.

Deverá o serviço militar obrigatório ser reintroduzido na Bélgica, onde foi abolido em 1992? A questão esteve nas notícias muitas vezes ao longo da última década, mas a guerra na Ucrânia deu-lhe uma relevância totalmente nova.

Desta vez, o próprio chefe das forças armadas deu o seu parecer sobre o assunto. Michel Hofman acredita que poderá haver "uma eventual necessidade de nos defendermos em território da NATO ou em território europeu que justifique a necessidade de chamar as pessoas. Isto faria sentido. O serviço militar obrigatório também cria uma ligação entre o exército e a nação e um sentimento de pertença em torno da defesa". Para o responsável, ressuscitar o serviço militar "não seria possível amanhã, mas nos próximos anos". "Precisamos de orçamentos, equipamento e homens para formar recrutas".

Alemanha cria "Defesa da Pátria", um serviço militar voluntário para jovens O Exército alemão vai dispor de um novo serviço militar, em formato reduzido e voluntário denominado "Defesa da Pátria" e com o objetivo de reforçar as Forças Armadas perante crises pontuais, catástrofes naturais e do meio ambiente.

"O dinheiro é o tendão da guerra", como diz o ditado. E aí reside o problema. A menos que se faça um grande empréstimo, os cofres do governo federal estão vazios. Para reiniciar o serviço militar obrigatório, tudo o que foi desmantelado teria de ser reconstruído: quartéis, equipamento de treino, certas armas, etc.

Imprensa assume diferentes posições

O debate ainda está vivo na imprensa nacional. O diário flamengo De Morgen diz que "não são os recrutas que defenderão as infraestruturas energéticas" e que combaterão ataques cibernéticos ou operações de desinformação lançadas por um estado inimigo.

Para o jornal Het Nieuwsblad, seria melhor "antes de chamar os jovens todos para servirem no exército, começar por equipar eficazmente o exército e treinar pessoas motivadas". Já o Het Belang Van Limburg aponta as contradições daqueles que defendem a disciplina militar. O sentido de responsabilidade e disciplina, defende, também pode ser aprendido através do trabalho voluntário.

Para o Almirante Hofman, há várias explicações para o declínio das forças armadas: "A queda do Muro de Berlim, o fim da Guerra Fria, os desenvolvimentos tecnológicos que tornaram a formação mais complicada e demorada, a motivação na sociedade, e finalmente as poupanças orçamentais também desempenharam um papel. As numerosas isenções do serviço militar também levaram a um sentimento de injustiça entre alguns jovens."

Serviço voluntário pode começar em 2023

Os antigos soldados defendem o ponto de vista do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, não hesitando em dizer que o fim do recrutamento criou uma geração de "chorões". Na rádio, eles revezam-se para elogiar os méritos da disciplina instigada pelo serviço militar. Outros, pelo contrário, dizem que perderam um ano das suas vidas.

Top Gun, um anúncio de recrutamento Todos os ramos das Forças Armadas nos EUA estão com dificuldade em cumprir metas de recrutamento. O legado do Iraque e Afeganistão não parece ter sido positivo

A Bélgica está atualmente a rearmar-se para satisfazer as expectativas da NATO. Também disponibilizou orçamentos para o financiamento de armas para a Ucrânia. Mas o serviço militar obrigatório está oficialmente fora de questão, por enquanto.

"Pode ser necessário pensar nisso, mas em qualquer caso é impossível reintroduzi-lo amanhã ou num futuro próximo", insistiu o chefe das Forças Armadas à agência Belga. Para a ministra da Defesa, Ludivine Dedonder, (PS) "o serviço militar não está na ordem do dia de hoje, nem em cima da mesa".

No entanto, um serviço voluntário de utilidade coletiva (SUC) poderá ser introduzido em 2023. A ideia está na gaveta há cerca de vinte anos.

(Este artigo foi originalmente publicado no Virgule - Luxemburger Wort.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.