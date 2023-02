Foram identificadas "mais de 20 alegadas vítimas", todas mulheres de origem chinesa.

Crime

Bélgica. Detidas 25 pessoas ligadas a rede de prostituição chinesa

AFP Foram identificadas "mais de 20 alegadas vítimas", todas mulheres de origem chinesa.

Vinte e cinco pessoas foram presas esta terça-feira na Bélgica, no âmbito de uma investigação que visava a indústria da prostituição chinesa e uma rede com filiais em Espanha, informou o Ministério Público federal belga.

No total, foram efetuadas 26 buscas pela polícia belga na operação, que permitiu encontrar "mais de 20 alegadas vítimas", todas mulheres de origem chinesa, disse a fonte.

Seis alemães acusados de proxenetismo no Luxemburgo O Luxemburgo descriminalizou a prostituição em 2018. No entanto, o tráfico continua ilegal.

Outro suspeito foi detido em Espanha a pedido da justiça belga. Em Espanha, foram efetuadas buscas em Barcelona e Alicante.

"É uma das maiores intervenções dos últimos anos no domínio do tráfico de seres humanos" na Bélgica, disse à AFP Eric Van Duyse, porta-voz do Ministério Público federal.

A grande maioria dos suspeitos é de origem chinesa.

Maioria das vítimas residia ilegalmente no país

A rede, descrita como uma "organização criminosa", recrutava mulheres na China e transferia-as para a Europa, onde eram "na sua maioria exploradas na prostituição privada" através de websites especializados.

A organização utilizou "hotéis, casas de férias" para as suas atividades, sublinham as autoridades.

A maioria das vítimas eram residentes ilegais no país, "o que aumentou a sua dependência" da rede. As mulheres "estavam frequentemente deslocadas na Europa e tinham de entregar uma grande parte dos seus ganhos", acrescentam em comunicado.

Desmantelada rede de proxenetismo que operava entre França, Espanha e Colômbia Foram detidas 12 pessoas, entre as quais um casal que geria a rede a partir da Colômbia, anunciou a polícia francesa.

Durante as buscas na Bélgica - em Bruxelas, Antuérpia, Charleroi, Leuven e Neufchâteau - "quatro toneladas de moedas" foram apreendidas, de acordo com Van Duyse.

Os 25 suspeitos detidos na Bélgica deverão, agora, ser interrogados pela polícia antes de uma possível comparência perante o juiz de instrução de Gante, que está a conduzir a investigação.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.