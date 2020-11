O governo belga pede um "verdadeiro sentido de responsabilidade" e reforça que "restaurantes e compras não são essenciais".

Bélgica desaconselha viagens ao estrangeiro

O governo belga pede um "verdadeiro sentido de responsabilidade" e reforça que "restaurantes e compras não são essenciais".

Com as fronteiras abertas, a Bélgica está a desaconselhar viagens desnecessárias ao Luxemburgo, Alemanha e Holanda para conter a propagação do novo coronavírus.

Em entrevista ao canal público de televisão, Annelies Verlinden, ministra do Interior belga, apelou aos seus concidadãos para que demonstrassem um "verdadeiro sentido de responsabilidade" e evitassem idas não essenciais aos países vizinhos. Mencionou em particular os belgas que continuam a fazer compras nos Países Baixos ou viagens gastronómicas ao Luxemburgo.

Posteriormente, nas redes sociais, a governante repetiu que "cafés, restaurantes e compras não são essenciais". Embora reconheça que "as medidas não são agradáveis", reforça que "são necessárias para a saúde de todos".

Ik roep iedereen op om de grens alleen om essentiële redenen over te steken. Café, restaurant of winkelbezoek zijn dit niet. We moeten samen onze verantwoordelijkheid nemen. De genomen maatregelen zijn niet prettig maar wel noodzakelijk voor ieders gezondheid. #coronamaatregels pic.twitter.com/cRogU26pq0 — Annelies Verlinden (@AnneliesVl) November 8, 2020

"Há comerciantes na Bélgica que tiveram de fechar, há ofícios que já não podem funcionar por causa das medidas, e não é solidariedade atravessar a fronteira para fazer o que já não se pode fazer na Bélgica", argumentou a ministra em entrevista à VTR.

Bélgica. Supermercados proibidos de vender bens não essenciais desde 2 de novembro As superfícies comerciais e outras lojas só podem vender bens de primeira necessidade. Saiba os produtos que já não estão disponíveis para venda.

Há uma semana em confinamento, o país continua a tentar evitar a rutura dos hospitais. Com mais de 500 mil casos de covid-19 desde a chegada do SARS-CoV-2 ao país e mais de 13 mil mortes. Perto de sete mil pessoas estão por esta altura hospitalizadas, 1500 em unidades de cuidados intensivos.



