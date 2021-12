A vacinação será realizada com a versão pediátrica da vacina Pfizer/BioNTech.

Covid-19

Bélgica dá luz verde à vacinação para crianças dos 5 aos 11 anos

AFP A Bélgica deu esta segunda-feira luz verde à vacinação contra a covid-19 de crianças dos 5 aos 11 anos, seguindo os passos de vários países europeus.

A vacinação de crianças, "gratuita e voluntária, só será possível com o acordo dos pais ou tutor legal", foi anunciado numa declaração emitida no final de uma conferência inter-ministerial da saúde do país.



À semelhança com vários países europeus, a vacinação será realizada com uma versão pediátrica da vacina Pfizer/BioNTech, "que será administrada em duas doses com 21 dias de intervalo", informa o comunicado, recordando que a vacina foi aprovada pelo regulador europeu do medicamento a EMA.

Os primeiros convites para a vacinação serão enviados no final de dezembro no país. Destinam-se em particular às crianças com comorbilidades, para as quais a vacinação é "fortemente recomendada" porque "protege-as das formas graves da doença causada pelo vírus", acrescenta a declaração.

As crianças sem comorbilidades também receberão a vacina: "poderão assim beneficiar de uma melhor proteção individual, contribuindo simultaneamente para a proteção das pessoas vulneráveis no seu ambiente e da sociedade no seu conjunto".

As autoridades belgas esclareceram que o estatuto de vacinação das crianças não afetará as suas atividades sociais, uma vez que não é necessário um passe de saúde para este grupo etário.

As restrições contra a covid-19 desencadearam protestos na Bélgica, onde várias manifestações levaram a confrontos com a polícia nas últimas semanas.

Uma média de 10 mil infeções é registada por dia na Bélgica, um país de 11,5 milhões de habitantes, de acordo com os últimos dados fornecidos pelo instituto de saúde pública Sciensano.

