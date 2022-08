A infração aconteceu no túnel Annie Cordy, em Bruxelas, durante o desfile da Roller Bike Parade.

Bélgica. Condutor de trotinete preso por andar a 112km/h

O suspeito foi detido pela polícia na passada sexta-feira, depois de conduzir a uma velocidade mais do que quatro vezes superior à permitida por lei para uma trotinete elétrica, 25km/h.

Além disso, enquanto circulava em excesso de velocidade, correu ainda mais riscos ao gravar o momento, que posteriormente publicou num vídeo no TikTok.

Em declarações ao diário belga La Dernière Heure, Benoît Godart, porta-voz do Vias, a autoridade belga de segurança rodoviária, afirmou que este comportamento "é prejudicial [também] para os 99,9% de utilizadores que cumprem as regras e é perigoso, porque se [o condutor] cai, é fatal".

Regras para trotinetes mais apertadas

Na Bélgica, as regras para as trotinetes estão mais apertadas desde 1 de julho, uma vez que foram registadas mais de 1.000 infrações envolvendo estes veículos desde o início do ano.

De acordo com Michaël Jonniaux, chefe da zona de polícia de Montgomery, os utilizadores de trotinetes têm de ter pelo menos 16 anos e são habitualmente tratados como ciclistas, ou seja, têm de andar nas ciclovias ou nas laterais da estrada, sendo que as trotinetes devem ter travões e refletores à frente e atrás.

