Pandemia

Bélgica avança com quarta dose da vacina para pessoas imunodeprimidas

Redação A decisão surge após a Bélgica ter decidido que a validade do certificado de vacinação vai ser limitada a 150 dias, cerca de cinco meses, a partir de 1 de março, a menos que haja uma dose de reforço, em cujo caso a duração será ilimitada.

Os ministros da Saúde da Bélgica, tanto do governo federal como das regiões, concordaram esta segunda-feira inocular uma quarta dose da vacina contra a covid-19 para pessoas imunodeprimidas.



O anúncio foi feito pela ministra da Saúde da Valónia (sul do país) na rede social Twitter, afirmando que a medida vai ser implementada “em breve”.

Até à data, 68% dos adultos belgas recebeu a dose de reforço, de acordo com os dados publicados pelo instituto de saúde pública, Sciensano, embora existam diferenças entre as regiões do país.

*com agência Lusa

