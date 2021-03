As primeiras entregas da vacina fabricada pela Johnson & Johnson estão previstas para 16 ou 17 de abril no país vizinho.

Bélgica arranca vacinação com dose única em abril

A vacinação com a única vacina contra a covid-19 que se toma em apenas uma dose deverá arrancar já em abril na Bélgica que, de acordo com o máximo responsável pelo plano vacinação no país Dirk Ramaekers, estima que as primeiras encomendas da Johnson & Johnson aterrem em Bruxelas já entre 16 e 17 abril.

De acordo com a AFP, espera-se que a farmacêutica anuncie o seu calendário de entregas a países individuais na próxima semana. Só na altura é que o Grão-Ducado deverá saber com o que contar. Segundo os contratos elaborados com a Comissão Europeia, o Luxemburgo deverá receber 276.156 doses do único fármaco.

Até à data, de acordo com a task-force belga, a Pfizer é o fornecedor mais fiável, com o número de vacinas por semana até ao final do mês de abril, tal como anunciado. Até ao final do mês que vem, a empresa fornecerá 1,4 milhões de doses. Até à data, já forneceu 1,2 milhões de doses.

A AstraZeneca, por outro lado, está a passar por um momento muito mais difícil, com volumes de entrega prometidos a serem regularmente revistos, "por vezes mesmo na semana em que a entrega é esperada", de acordo com Dirk Ramaekers.

