Bélgica. Andar de comboio vai ser mais caro a partir de fevereiro

A decisão, que se deve à inflação e os custos energéticos, é controversa entre passageiros e alguns políticos.

A SNCB vai ajustar as suas tarifas a 1 de fevereiro de 2023, com um aumento médio de 8,73%, anunciou a empresa ferroviária belga. O seu conselho de administração explica que esta é "uma decisão difícil mas necessária". Além disso, será introduzido um sistema de preços diferenciados com base na hora do comboio e no perfil do passageiro, enquanto que até agora o preço só variava de acordo com uma gama de descontos concedidos a famílias numerosas, pessoas com deficiência, estudantes, etc.

Sem surpresa, a SNCB evoca a inflação galopante- que atingiu 12,27% em outubr - e os preços da energia para justificar a sua decisão. A empresa é o maior consumidor de eletricidade do país. Em 2023, a sua fatura aumentará em mais de 200 milhões de euros em relação a 2022. Tal como noutros locais, as finanças da empresa também terão de ter em conta a indexação dos salários do pessoal.

Governo diz que medida é "um mau sinal"

Estas razões não são suficientes para acalmar os ânimos aqueles que defendem transportes públicos mais baratos, e mesmo gratuitos, que acreditam que a crise energética deve encorajar todas as iniciativas que permitam às pessoas deixar os seus carros na garagem.

Desde 2014, a SNCB é uma empresa pública autónoma detida pelo Estado belga. Este estatuto dá-lhe uma certa liberdade, que nem sempre é apreciada. O ministro belga da Mobilidade, o ecologista Georges Gilkinet, classifica a medida como "um mau sinal, numa altura em que os belgas enfrentam uma crise energética sem precedentes e tudo está a ser feito para atrair mais viajantes para os caminhos-de-ferro, em particular para responder à crise climática". O governante garantiu encontrar soluções, nas próximas semanas, que "permitam tirar dos consumidores o peso todo do aumento dos custos da SCNB".

Quaisquer que sejam os números, a decisão da SNCB parece um contrassenso, já que a empresa diz querer atrair novos clientes no futuro. Nos próximos anos, haverá mais passageiros em Bruxelas e arredores, uma vez que a capital está mais do que nunca empenhada em manter o carro fora da cidade. No final de novembro, o plano Good Move, que dá corpo a esta política, entrará numa nova fase. As câmaras da ANPR (reconhecimento de matrículas) irão proibir os condutores de circular noutras ruas e avenidas da capital. Serão impostas coimas aos infratores, que serão, assim, indiretamente pressionados a utilizar o comboio, cuja tarifa vai agora aumentar significativamente.

Greve planeada para 9 de novembro

Felizmente, há exemplos de decisões mais favoráveis à utilização dos transportes públicos da Bélgica. Desde 1 de setembro, os autocarros e elétricos valões oferecem aos jovens com idades compreendidas entre os 18-24 anos transporte por um euro por mês. A medida, inicialmente prevista para o início do ano letivo em 2023, foi antecipada em um ano a fim de tornar os transportes públicos mais atrativos neste período de crise energética.

O esforço é tão significativo que a região da Valónia está a debater-se com grandes problemas orçamentais que estão a dificultar a concretização de vários outros projetos.

Recorde-se que os caminhos-de-ferro belgas serão afetados por uma greve geral a 9 de novembro. O mesmo será válido para o aeroporto de Bruxelas, que anunciou na quinta-feira que vai cancelar 40% dos seus voos como precaução.

