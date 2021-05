Estes militares estão ligados a grupos extremistas violentos e vão deixar de trabalhar com armas, anunciou a ministra da Defesa belga. Jurgen Conings que continua em fuga e armado também já estava identificado.

Bélgica. 11 soldados perigosos deixam de ter acesso a armas, após fuga de Jurgen Conings

O soldado Jurgen Conings está armado, é “perigoso” e continua em parte incerta há já nove dias. Nem a polícia belga, nem a Interpol, organização policial internacional ainda conseguiram descobrir o seu paradeiro. As buscas pelo homem de extrema-direita, que ameaçou cometer atos terroristas contra instituições do Estado belga e contra o virologista … continuam. “É um homem perigoso”, alertam as autoridades belgas.



Jurgen Conings, 46 anos, estava já identificado como uma “ameaça grave” tendo em fevereiro de 2021 sido conhecidas as suas intenções de um ataque terrorista a uma mesquita e sido dado um novo alerta sobre ele, noticia a imprensa belga. Mesmo assim, o militar ligado a movimentos de extrema-direita continuou a ter acesso ao armamento.

O parlamento belga debateu esta manhã o caso Conings na Comissão de Defesa, nomeadamente o problema de tal como este soldado existirem no exército belga mais 30 militares identificados como associados a movimentos de extrema-direita.

Retirado acesso a armas

Para evitar que ameaças idênticas à de Jurgen Conings se repitam, sobretudo quando o militar ainda está desaparecido e armado, o Governo belga decidiu reagir.

"Dado o contexto, impus medidas imediatas, de acordo com o princípio da precaução, e com base nas informações fornecidas pelo Serviço Geral de Inteligência e Segurança (SGRS), sigla original)”, começou por dizer a ministra da defesa belga, Ludivine Dedonder, citada pela RTL belga.

“Em primeiro lugar, relativamente ao pessoal ligado a movimentos extremistas violentos, e identificado pelo SGRS, 11 pessoas, como me foi confirmado pelo Chefe da Defesa, já foram excluídas de qualquer possibilidade de trabalhar com armas. Outras medidas poderão ser tomadas nos próximos dias, dependendo do trabalho de avaliação que pedi ao serviço de inteligência militar para realizar", prometeu.

No seu discurso, a governante começou por defender que “num departamento como o da Defesa, que conta com 25 mil pessoas, erros são sempre possíveis. Mas temos a obrigação de colocar todos os meios à disposição para os evitar. E quando não podem ser evitados, temos a obrigação de compreender a sua origem, de os reconhecer, e de fazer todo o possível para as corrigir rapidamente”. Dedonder assumia assim as más decisões tomadas quanto a Conings e justificava a medida agora tomada sobre os 11 soldados igualmente identificados como extremistas.

Conings: Queixas e despromoção

Jurgen Conings estava há muito identificado como um militar extremista e potencialmente violento pelos serviços de inteligência, de acordo com a investigação da imprensa belga.

Os dois últimos alarmes sobre ele surgiram em fevereiro deste ano. A 1 de fevereiro é transmitida a informação de que pretende efetuar um ataque a uma mesquita, e dia 17 Conings protagoniza outro alerta de segurança, noticia o The Last Hour, citado pela RTL belga. Nesta última vez, Organização de Coordenação para a Análise da Ameaça belga (OCAM) avaliou-o como uma “ameaça grave”, mas a inteligência militar não deu seguimento a esta informação, indicam o Le Soir e Knack, também citados pela RTL belga.

"Não, eu não sabia de sua intenção de atacar uma mesquita em fevereiro deste ano", disse a ministra da Defesa belga, na comissão parlamentar de Defesa desta manhã de quarta-feira.

Mas, já antes, Jurgen Conings estava sinalizado como extremista perigoso, tendo mesmo sido despromovido. Em 2017 e 2019 Jurgen Conings é alvo de processos da justiça, por uso de arma proibida (arma branca) e por ameaças, mas o Serviço Geral de Inteligência e Segurança não terá conhecimento destes factos na ocasião.

A 31 de Agosto de 2020 este serviço decidi retirar-lhe o certificado de segurança de “nível secreto”, o segundo mais elevado e que lhe permite ter acesso a certos edifícios. Contudo, só em novembro Jurgen Conings recebe a informação e é despromovido passando a ser instrutor, noticiaram os meios de comunicação The Last Hour, Le Soir e Knack,

Um relatório psicológico de Jurgen Conings realizado por profissionais da Segurança do Estado em dezembro passado comprovam que o militar é um indivíduo perigoso.

