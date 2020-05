Belgas não conseguiram passar a fronteira para França.

Belgas obrigados a voltar para trás na fronteira com a França

Os residentes belgas que queriam ir a França este fim de semana tiveram de voltar para trás devido à falta de coordenação entre os dois países.

O anúncio feito por diversos países da reabertura de fronteiras foi visto como um alívio por muitas pessoas nas zonas fronteiriças. Muitos residentes belgas quiseram viajar para França este fim-de-semana, aproveitando a autorização para viajar para o estrangeiro. Mas, de acordo com os meios de comunicação social do país, os polícias franceses voltaram a vigiar a fronteira.

"Os belgas ainda não foram autorizados a entrar em território francês sem uma razão", confirmou um porta-voz da Polícia de Fronteiras (PAF) em Mont-Saint-Martin. Embora sejam possíveis viagens para o Luxemburgo, na sequência do anúncio feito por Jean Asselborn, ministro luxemburguês dos Negócios Estrangeiros, o mesmo não se pode dizer em relação a França. A passagem de um país para o outro exige o acordo dos dois países em causa. No entanto, a França ainda não autoriza todas as deslocações transfronteiriças. As exceções são casos de razão imperiosa, como trabalho ou saúde. A flexibilização das fronteiras só deverá entrar em vigor na terça-feira, 2 de Junho. Está a ser considerada uma reabertura total das fronteiras para 15 de Junho. "Antes dessa data, as restrições mantêm-se em vigor", afirma o porta-voz da PAF.

Philippe Goffin, ministro dos Negócios Estrangeiros belga, reconheceu um problema de comunicação à RTL: "devíamos ter sido mais claros, mais precisos".

